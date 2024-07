La favola di Riccardo Milani, “Un mondo a parte”, ha vinto il Premio Nastro d’Argento come migliore commedia. Il regista ha ritirato il riconoscimento ieri sera in occasione della cerimonia di premiazione dei Nastri d’Argento che si è svolta a Roma presso il Maxxi. A salire sul palco assieme a lui anche l’attrice Virginia Raffaele a cui è stato consegnato il Premio come miglior attrice di commedia.

Nastri d’Argento 2024, intervista esclusiva a Riccardo Milani

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva il regista Riccardo Milani che si è detto soddisfatto per l’incredibile successo ottenuto dal film: “Non me lo sarei aspettato anche se ci ho sperato. Sono molto contento del fatto che un film che racconti di una comunità così piccola abbia conquistato il cuore e la testa di un milione e centomila spettatori sparsi in tutto il paese. Noi siamo un territorio di piccoli comuni che spesso non conosciamo e che esaltiamo dal venerdì sera alla domenica quando si fugge durante i weekend”.

E’ di pochi giorni fa la notizia della chiusura della scuola di Villetta Barrea che aveva ispirato il film di Riccardo Milani. Troppi pochi studenti che ora verranno trasferiti in un centro vicino.

Una sconfitta per la società come ha sottolineato il regista ai nostri microfoni: “E’ quello che ho cercato di raccontare nel film. Spesso la chiusura della scuola corrisponde alla chiusura del paese se non ci sono poi coppie che rimangono ad abitare lì con i figli. La chiusura delle scuole è un forte segnale di allarme anche se qualche segnale positivo c’è ancora. La scuola di Villetta Barrea non ha chiuso in modo definitivo ma continuerà l’attività pomeridiana. E’ sicuramente una realtà difficile con la quale gli abitanti del posto fanno i conti tutti i giorni”.