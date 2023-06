‘Esterno Notte‘ di Marco Bellocchio vince i Nastri d’Argento Grande Serie 2023 come miglior serie dell’anno. La fiction, prodotta dalla Rai, ha trionfato su ‘La vita bugiarda degli adulti’ (Netflix), ‘The bad guy’ (Prime Video), ‘The good mothers’ (Disney+) e ‘Tutto chiede salvezza’ (Netflix). I premi saranno consegnati sabato 17 giugno al Teatrino di Corte di Palazzo Reale a Napoli, in un evento organizzato dalla Film Commission Regione Campania. Vediamo insieme tutti i vincitori che sono stati annunciati.

Nastri d’Argento 2023 per le serie, vince ‘Esterno Notte’: tutti i premiati

In attesa dei Nastri d’Argento per il Cinema (20 Giugno), si è tenuta la terza edizione dei Nastri d’Argento per le serie che sono andate in onda nel 2022 fino al 30 aprile 2023. A trionfare è stato ‘Esterno notte’ di Marco Bellocchio. La fiction, che in sei puntate racconta del rapimento di Aldo Moro da parte delle Brigate Rosse, ha visto premiare anche due dei suoi protagonisti. Margherita Buy (nei panni di Eleonora Moro) e Fabrizio Gifuni (Aldo Moro) sono stati infatti gli attori più votati dai Giornalisti Cinematografici Italiani.

Per le diverse categorie, a vincere i Nastri d’Argento per il titolo ‘Crime‘ è stata ‘La legge di Lidia Poët’ (Netflix). Battuti ‘Christian – seconda stagione’ (Sky), ‘Il Patriarca’ (Mediaset), ‘Rocco Schiavone – quinta stagione’ (Rai Fiction) e ‘Sei donne. Il mistero di Leila’ (Rai Fiction). Per la ‘Commedia’ trionfa ‘Call my agent – Italia’ (Sky) superando ‘Boris 4’ (Disney+), ‘I delitti del Barlume’ (Sky), ‘Incastrati – stagione 2’ (Netflix) e ‘Sono Lillo’ (Prime Video). Per il ‘Dramedy’ vince ‘Prisma’ (Prime Video) su ‘Black out – Vite sospese’ (Rai Fiction), ‘Corpo libero’ (Paramount+), ‘Resta con me’ (Rai Fiction) e ‘Shake’ (Rai Fiction). Tra le Docuserie vince ‘Circeo’ (Paramount+ e Rai Fiction) battendo

‘Il caso Alex Schwazer’ (Netflix), ‘L’ora – Inchiostro contro piombo’ (Mediaset), ‘Vatican girl – La scomparsa di Emanuela Orlandi’ (Netflix) e ‘Wanna’ (Netflix).

Il Miglior Film tv è andato a ‘Filumena Marturano’ (Rai Fiction), che ha superato

‘Fernanda’ (Rai Fiction), e ‘Tina Anselmi. Una vita per la democrazia’ (Rai Fiction). I migliori attori non protagonisti sono invece Valentina Bellè per ‘The good mothers’ (Disney+) e Andrea Pennacchi per ‘Tutto chiede salvezza’ (Netflix).

‘Tutto su mio figlio‘ di Umberto Marino con Giuseppe Zeno, assegnato in sinergia con Trame – Festival dei libri sulle mafie, vince il ‘Nastro della legalità – Serie’, un premio che ogni anno segnala il valore del ‘cinema civile’.

Mare Fuori miglior serie dell’anno

Come annunciato qualche settimana fa, Mare Fuori è la Serie dell’anno 2023. La fiction, che racconta le vicende di alcuni detenuti del carcere minorile di Napoli è stata una delle più seguite in assoluto. In questi giorni sono in corso a Napoli le riprese della quarta stagione.