La Coppa Italia 2023-2024 entra nel vivo e le partite in programma si fanno sempre più interessanti. Dopo un periodo di relativa ombra, il secondo torneo calcistico più importante del nostro Paese dopo il campionato, è tornato ad essere molto seguito dai tifosi.

Merito probabilmente dei recenti cambiamenti apportati dagli addetti ai lavori, che hanno avuto il merito di svecchiare una competizione nata più di un secolo fa. Tra gli incontri in programma negli ottavi di finale c’è anche Napoli-Frosinone, che vedrà di fronte i Campioni d’Italia 2022-23 e una squadra di provincia che si sta rivelando una delle sorprese di quest’anno. Di seguito vi diciamo quando e dove vedere la partita in tv.

Napoli-Frosinone ottavi di finale di Coppa Italia: le due squadre a confronto

Napoli-Frosinone si preannuncia come una sfida decisamente interessante dal punto di vista sportivo. Da una parte ci sono gli attuali Campioni d’Italia, che nonostante qualche difficoltà e il recente cambio di allenatore restano uno dei team più forti in assoluto, dall’altra una provinciale che si sta facendo strada con il bel gioco e che, al momento, naviga in acque tranquille in Serie A.

Il Frosinone di Eusebio Di Francesco inoltre, ha sorprendentemente eliminato il Torino ai supplementari nei sedicesimi e quindi il Napoli di Walter Mazzarri ha tutt’altro che la strada spianata davanti a sé in vista dei quarti di finale. La vincente fra le due dovrà vedersela con chi la spunterà tra Juventus e Salernitana, che giocheranno il prossimo 4 Gennaio.

Quando e dove vedere la partita in tv

La partita di Coppa Italia Napoli-Frosinone verrà trasmessa in diretta tv in chiaro su Canale 5 alle ore 21.00 di Martedì 19 Dicembre.

Vi ricordiamo che Mediaset detiene i diritti televisivi per l’intera competizione 2023-24. Si giocherà allo Stadio Maradona di Napoli. Sarà possibile guardare la sfida anche in streaming su mediasetinfinity.mediaset.it.