Il Napoli è Campione d’Italia. La squadra del presidente Aurelio De Laurentiis e del mister Luciano Spalletti conquista il terzo meritatissimo scudetto, a poche settimane dalla chiusura del campionato di Serie A 2022-2023. Quella tra il 4 e il 5 maggio 2023, verrà ricordata come la notte in cui l’Italia, da Nord a Sud, si è tinta d’azzurro Napoli. Appena terminata la partita Udinese – Napoli, che ha consegnato lo scudetto alla squadra partenopea, nelle case, per le strade e nelle piazze, è esplosa la grande festa. Milioni di persone si sono riversate nelle strade italiane a festeggiare i nuovi Campioni d’Italia e un titolo che torna dopo ben 33 anni. Anche molti volti noti del mondo dello spettacolo hanno manifestato sui loro profili social la grande gioia azzurra per lo scudetto vinto dalla squadra partenopea.

Napoli Campione d’Italia: i vip festeggiano gli azzurri sui social

Dal mondo dello spettacolo, a quello della politica passato ovviamente per quello dello sport in generale, arrivano le congratulazioni al Napoli per la vittoria del Campionato di calcio di Serie A.

Tra le prime a congratularsi con gli azzurri è stata Simona Ventura, che proprio della prima squadra di De Laurentiis fu madrina. La conduttrice di Citofonare Rai2 sui social ha scritto: “E FINALMENTE il Napoli è CAMPIONE D’ITALIA!! Titolo meritatissimo per Luciano Spalletti e i suoi ragazzi. Grandi Lodi anche al presidente Aurelio De Laurentiis, felice anche per la città di Napoli, vi voglio bene anche di più!!!”.

E FINALMENTE @sscnapoli è CAMPIONE D’ITALIA!! Titolo meritatissimo per #lucianospalletti e i suoi ragazzi . Grandi Lodi anche al presidente @ADeLaurentiis 💪🏼💪🏼 felice anche per la città di #napoli 💙💙 vi voglio bene anche di più!!!🌹🌹 #scudetto #napolicampioneditalia… pic.twitter.com/ZpCMezaF7w — Simona Ventura (@Simo_Ventura) May 4, 2023

Il bellissimo post di Vincenzo Salemme

Vincenzo Salemme dedica un lungo ed emozionante post alla vittoria del Napoli. L’amore e regista scrive: “Vi prego, adesso non dite che lo scudetto è un’occasione di riscatto, non dite che come festeggiamo noi non sa festeggiare nessuno. Vi prego, non raccontate la nostra gioia come fosse una buffa commedia. Vi prego, non statevene aldilà del vetro a guardarci, divertiti dal nostro clamore. Vi prego, non siate felici della nostra felicità come si è felici quando il meno attrezzato prevale sul forte. Vi prego non fatelo, non siate così ingenui! Se volete un consiglio, vi prego, invidiateci. Perché noi siamo quelli più forti. Perché noi siamo quelli che hanno avuto tanto, anzi troppo. Vi prego, lamentatevi perché siamo i favoriti, i viziati, i troppo ricchi. Di sole, di mare, troppo cuore, sapore, calore. Vi prego, non pensate che questo Napoli sia sazio, non pensate, con un errato senso di superiorità, che questa squadra allegra e possente abbia finalmente regalato la gioia a una città dolente. Vi prego, non fate questo errore perché noi siamo una città felice. Da sempre. State attenti, vi prego, non abbiamo per niente finito. Noi siamo i campioni d’Italia e abbiamo appena iniziato!”.

I post di Caterina Balivo e Barbara d’Urso

Barbara D’Urso attraverso una Instagram stories condivide un video della città in festa e scrive: “Napoli Campione”.

Caterina Balivo sui social posta una serie di foto e video, e accompagna le immagini con la scritta: “Ci vediamo in piazza!!! Troppo emozionata!!! Napoli! Napoli!!!

33 anni dopo! Una meravigliosa notte di maggio”. La conduttrice ha promesso di fare le pizze in piazza se la squadra avesse vinto lo scudetto.

Da Emma Marrone ad Alberto Angela fino ai Borbone di Napoli

La cantante Emma Marrone, che proprio pochi giorni fa si è mostrata con la maglia del Napoli, ha pubblicato questa notte una foto della bandiera azzurra.

Stefano De Martino, con tanto di cravatta dedicata al Napoli scrive: “La capolista se n’è andata. Forza Napoli!”. Da Maurizio Casagrande, Francesco Paolanoni, a molti altri, tutti uniti nel grido di “Napoli Campione”.

Maria Esposito, la Rosa Ricci della serie Mare Fuori, su Instagram ha pubblicato una seri di stories con le immagini dei festeggiamenti.

Alberto Angela scrive: “La storia di Napoli è un tessuto prezioso la cui trama è composta da diversi fili: passione, difficoltà e Gioia infinita… sono valori veri che ti fanno amare la vita. Complimenti per uno scudetto che questa meravigliosa città merita”.

A festeggiare è anche la famiglia reale dei Borbone. Il principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie si è fatto ritrarre insieme alla moglie Camilla Crociani e alle figlie Maria Carolina e Maria Chiara, con le maglie dedicate alla vittoria della loro squadra del cuore.