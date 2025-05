Napoli-Cagliari e Como-Inter, le partite per la lotta scudetto della 38ª giornata di campionato di Serie A. Ma quando si giocano e dove vederle in tv? Ecco tutte le date con gli orari e dove verranno trasmesse le due partite più attese della Serie A.

Napoli – Cagliari e Como – Inter: quando si giocano e dove vederle in tv

È venerdì 23 maggio 2025 la data in cui si disputeranno Napoli-Cagliari e Como-Inter. I due incontri calcistici si terranno alle ore 20:45. L’ufficialità contestualmente a quella sul giorno e sulla contemporaneità degli incontri che possono decidere l’assegnazione dello Scudetto è giunta pochi minuti fa. (In caso di spareggio la data scelta invece è quella di lunedì 26 maggio).

Gli altri incontri di Serie A avranno luogo invece nelle due giornate di Sabato 24 e Domenica 25 maggio 2025.

Domenica 25 maggio le gare valide per Champions e salvezza

Alle ore 18.00 di Sabato 24 maggio avranno luogo Bologna-Genoa e Milan-Monza, mentre Domenica 25 maggio, scenderanno in campo tutte quelle formazioni che sono in lizza per il quarto posto, vale a dire per la conquista di un posto in Champions League come Juventus, Roma, Lazio, oppure per evitare la retrocessione in Serie B come Parma, Verona, Lecce, Empoli e Venezia, e la stessa Fiorentina che ambisce ancora a un posto in Europa League. In sintesi i 6 incontri da disputare in contemporanea sono quindi: Atalanta-Parma, Empoli-Verona, Lazio-Lecce, Torino-Roma, Udinese-Fiorentina e Venezia-Juventus.

Programma completo della 38ª giornata di Serie A

Il consiglio della Lega di Serie A ha sciolto quindi tutte le riserve sulle date dell’ultima giornata di Campionato di Serie A e ha tracciato definitivamente il palinsesto delle gare in programma da disputare. Di seguito vi elenchiamo la lista completa degli incontri calcistici previsti venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 maggio 2025:

Venerdì 23 maggio ore 20.45

Napoli-Cagliari

Como-Inter

Sabato 24 maggio ore 18.00

Bologna-Genoa

Milan-Monza

​

Bologna-Genoa Milan-Monza ​ Domenica 25 maggio ore 20.45

Atalanta-Parma

Empoli-Verona

Lazio-Lecce

Torino-Roma

Udinese-Fiorentina

Venezia-Juventus

Dove Vedere Napoli-Cagliari: Canale Tv e diretta streaming

Partita: Napoli-Cagliari

Data: venerdì 23 maggio

Stadio Diego Armando Maradona

Orario: 20:45

Canale TV: DAZN, DAZN 1 (Napoli-Cagliari è disponibile anche su Sky, ma solamente per gli abbonati che hanno sottoscritto il servizio Zona DAZN’: in quest’ultimo caso è in tv al canale numero 214, Dazn 1)

Streaming: DAZN

Dove Vedere Como-Inter: Canale Tv e diretta streaming