Durante la serata di ieri, mercoledì 13 novembre 2024, su Canale 5 è calato il sipario su Io Canto Generation 2024, il talent show canoro condotto da Gerry Scotti giunto alla sua seconda edizione. La serata ha visto la consacrazione, come vincitrice, di Namite Selvaggi, giovanissima cantante ha sbalordito tutti sin dalla prima puntata. Conosciamo meglio chi Namite Selvaggi, la vincitrice dell’edizione di Io Canto Generation 2024.

Chi è Namite Selvaggi, vincitrice di “Io Canto Generation”

Namite Selvaggi, il cui nome tradotto in italiano significa “vittoria”, è la nuova vincitrice di Io Canto Generation. La quindicenne ha origini di Dar es Salaam, località che si trova in Tanzania, un Paese situato nell’Africa Orientale, dove la ragazza ha vissuto per un solo anno per poi trasferirsi a Terracina, dove tuttora vive con la famiglia. Figlia di Giuseppe Selvaggi di professione agronomo, e di Vanessa Mbamba, pittrice con la passione per il canto, Namite ha anche un fratello più grande che frequenta la facoltà di Medicina. Suo nonno era il prof. Emilio Selvaggi, famoso ambientalista e presidente della sezione pontina del WWF.

Dai cori gospel al futuro da attrice

La giovane vincitrice di Io Canto Generation studia canto da quando aveva 9 anni e da tempo canta con la mamma in un coro gospel. Appassionata di musica prede da tempo lezioni di batteria e ultimamente ha scelto di studiare recitazione ed è apparsa nel film “Improvvisamente a Natale mi sposo”. Seguitissima sui social, conta 95mila follower su Instagram.

Cosa ha vinto Namite Selvaggi, a Io Canto Generation?

La vittoria di Io Canto Generation garantisce a Namite Selvaggi la possibilità di partecipare a uno stage formativo alla New York Film Academy nella sede che ha luogo Firenze. Inoltre la quindicenne si è aggiudicata anche un viaggio a New York e la possibilità di registrare una cover insieme a R101, radio del Gruppo Mediaset.