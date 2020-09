Name That Tune, ovvero Indovina la canzone, il nuovo programma in onda su Tv8 quando inizia? Chi è il conduttore e cosa dovremo aspettarci da bravi telespettatori. Ebbene la trasmissione che prenderà presto, anzi molto presto il via, sull’ottavo canale del digitale terrestre ricalca un altro programma di punta di Mediaset che, nel passato, ha spopolato fra grandi e piccini. Ecco tutte le news in merito.

Name That Tune: Enrico Papi torna al timone della moderna Sarabanda

Enrico Papi è ormai il mattatore di Tv8. Frizzante, irriverente e pronto a rischiare. Papi sembra il conduttore perfetto e proprio per questo motivo continuano ad essergli assegnati programmi che, pian piano, entrano nel cuore del pubblico.

Dopo il successo ottenuto con Guess My Age, che sta continuando ad andare in onda e ad intrattenere quello zoccolo duro di telespettatori che ne è rimasto affascinato, prima di quanto potremo pensare Papi tornerà sul piccolo schermo con una nuova trasmissione che, però, sembra essere molto simile ad un vecchio successo del passato.

Di cosa stiamo parlando? Di Sarabanda. Ve lo ricordate? Grazie a quel programma Mediaset sono stati lanciati diversi personaggi ed il pubblico Mediaset è rimasto affascinato dalla bravura di Valentina o irretito dalla velocità dell’Uomo Gatto.

Come gli esperti sapranno Sarabanda è stata una trasmissione di Italia 1 condotta da Enrico Papi nella fascia dell’access prime time dal settembre del 1997 al febbraio del 2004 circa. Il quiz musicale prevedeva una lunga sfida verso la vittoria di un ricco montepremi. Nota dopo nota i telespettatori rimanevano così con il fiato sospeso seguendo i campioni in carica e tentando di batterli sul tempo.

Cosa c’entra tale trasmissione con il nuovo programma di Papi su Tv8. Ebbene a quanto pare sia Sarabanda, vecchio successo del conduttore, che Name That Tune hanno molte cose in comune.

Quali? Entrambe si basano su pochi secondi a disposizione, un motivetto e un paio di concorrenti che dovranno indovinare titolo e cantante o autore.

Name That Tune quando inizia: svelata la data

Quando prenderà il via questo nuovo show di TV8 che sembra ricalcare il vecchio successo di Sarabanda? Gli esperti del mondo della tv e gli addetti ai lavori ci sottolineano che avremmo già dovuto vederlo in onda. Causa Covid-19, però, il debutto della trasmissione è stato posticipato e da Aprile 2020 è passato a settembre 2020.

Proprio mentre si stavano registrando le puntate, infatti, arrivò il decreto che impediva alla persone di spostarsi ovvero impediva ai possibili concorrenti di raggiungere, dalle diverse parti d’Italia, gli studi televisivi. Pian piano, però, le regole sono cambiate. Pur con una grande attenzione alla salute di tutti e nel pieno rispetto dei decreti del Ministero, le trasmissioni televisive hanno potuto riaprire i propri studi per nuove registrazioni e dirette.

Ecco quindi che è finalmente stata fissata una nuova data. Name that tune prenderà il via, ufficialmente, il prossimo 15 settembre 2020.

Si attendono news sul numero delle puntate previste, ma a quanto si vocifera il tutto dipenderà dalla risposta dei telespettatori e dal gradimento che riscuoterà lo show.