Tornano su TV8, i due ragazzacci dei The Jackal, per condurre “Name that tune – Indovina la canzone”, l’agguerrita gara musicale tra due squadre di vip prodotta da Banijay Italia. Scopriamo insieme quando in tv e cosa c’è di nuovo.

“Name That Tune – Indovina La Canzone”, tornano su TV8 le sfide a suon di musica: quando in tv

L’agguerrita gara musicale tra VIP, torna in Tv dal 25 gennaio 2023 in prime time su TV8. Alla conduzione riconfermata la coppia composta da Ciro Priello e Fabio Balsamo del collettivo artistico e di videomaker The Jackal. Simpatia e risate sono assicurate.

“Name That Tune – Indovina La Canzone”: quali novità?

In questa nuova edizione, Ciro Priello e Fabio Balsamo saranno protagonisti di alcuni dei giochi che compongono la gara. Ed inoltre, due nuovi giochi si aggiungono a quelli delle precedenti edizioni, animando la sfida tra uomini e donne. Il format è sempre lo stesso: due squadre di vip si confronteranno in una vera e propria gara musicale. Attraverso l’aiuto di gesti, sagome, note strimpellate i VIP dovranno indovinare i titoli di alcuni brani. Del resto il sottotitolo in italiano recita “Indovina la canzone”.

Due squadre composte da quattro VIP ciascuna, provenienti dal mondo della musica, dello spettacolo, dello sport e del cinema, che si sfidano a suon di canzoni e di musica.

I nuovi giochi di “Name That Tune – Indovina La Canzone”

La prima novità a livello di giochi è “Canzone recitata” in cui Fabio Balsamo , fingendosi un attore impegnato, recita il testo di una canzone nota. Le squadre devono capire di quale brano si tratta. Se la risposta è corretta la squadra vince un punto, altrimenti il gioco passa alla squadra avversaria.

Il secondo gioco nuovo di questa edizione, si chiama invece “Doppio Misto”. In breve, Ciro Priello imita la voce di un interprete famoso, cantando il brano di un altro cantante. La squadra che si prenota deve indovinare prima il nome di chi sta imitando Ciro e poi il titolo della canzone. Solo chi indovina la doppia combinazione ottiene il jolly.

“Name That Tune – Indovina La Canzone”: tutti gli altri giochi

“Playlist” a cui partecipano entrambe le squadre per aggiudicarsi il primo jolly in palio. La band in studio esegue una canzone: la prima squadra che si prenota ha diritto di risposta. Se sbaglia, di diritto il gioco passa alla squadra avversaria. Va da sé che ci si deve prenotare solo se si è estremamente sicuri della risposta, altrimenti si lascia la possibilità all’altra squadra. Una delle playlist proposte è selezionata da Radio Deejay, media partner del programma.

Nel Cantante smemorato, tre artisti si alternano sul palco, cantando live una loro hit di successo. Durante la loro performance, però, sbagliano di proposito un verso . La musica si interrompe e le squadre sono chiamate a indovinare il testo corretto. Una volta svelato il verso, la canzone prosegue e il cantante termina la sua esibizione.

Un altro gioco che vedremo nella trasmissione musicale è "Cuffie", che rivela invece l'intesa tra i componenti di ciascuna squadra. Praticamente tre componenti della squadra devono mimare il titolo della canzone, eseguita dalla band in studio, il quarto compagno deve indovinarla.

Segue poi il gioco, Lip Sync Duel , dove un concorrente per squadra, deve cantare in playback, imitando anche le movenze e la coreografia del videoclip dell'artista interpretato. A decretare il vincitore è l'insindacabile voto del pubblico.

Arriva poi il momento dell'Asta Musicale, a cui partecipa tutta la squadra, per indovinare con poche note, o anche una sola, le otto canzoni che si celano dietro un indizio, spesso molto sibillino.

Infine, come da tradizione, la gara si chiude con l’attesissimo Sette per Trenta, la sfida delle sfide. Ovvero si devono indovinare i titoli di 7 canzoni in 30 secondi. Il programma è una rivisitazione del vecchio Sarabanda che per tanti anni fu condotto da Enrico Papi che lo portò al successo.

Trenta sono i secondi a disposizione di un concorrente per squadra per indovinare i sette brani proposti. Il concorrente prescelto decide le sorti della sfida, e può avvalersi dell’aiuto dei compagni, giocandosi i jolly guadagnati dalla squadra durante tutta la gara.

I conduttori riconfermati anche per questa edizione raggiunti da Sorrisi fanno sapere:

Ciro: «Adesso va meglio. L’anno scorso è stato un esperimento, ereditavamo il ruolo di Enrico Papi e ci siamo mossi con la giusta cautela. Questa volta ci siamo divertiti a personalizzare il quiz aggiungendo anche due nuovi giochi».

Fabio: «Abbiamo fatto un grande lavoro nel 2022 per definire i rispettivi ruoli e non sovrapporci. Il mio è più legato a riempire i vuoti, a far cambiare registro al programma e a regalare un po’ di autoironia. Ciro ha l’opportunità di mostrare tutte le sue abilità come cantante, ballerino e imitatore».

Appuntamento dunque con “Name That Tune – Indovina La Canzone” il 25 gennaio 2023 in prime time su TV8.