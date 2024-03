Si è svolta la prima udienza del processo che vede contrapposti due volti molto noti dello showbiz italiano, Barbara D’Urso e Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti. La ex signora del salotto pomeridiano di Canale 5 infatti, ha querelato per diffamazione l’influencer per due video da quest’ultima pubblicati qualche anno fa, ritenuti “lesivi del suo onore e della sua reputazione”. Ecco, in breve, i fatti.

Barbara D’Urso ha querelato Naike Rivelli per diffamazione: i motivi

Il motivo per cui Barbara D’Urso ha querelato Naike Rivelli per diffamazione, riguarda la pubblicazione di un paio di video che la primogenita della Muti ha diffuso nel 2019. Entrambi riguardano momenti diversi ripresi nel corso di Pomeriggio 5, la trasmissione di cui Carmelita era al timone.

In uno si vede un siparietto fra la conduttrice e Vittorio Sgarbi che scherzano sul sex appeal del critico d’arte, un momento giudicato dalla Rivelli come “molto basso” e “trash”. Per l’altro, un’intervista della padrona di casa a Silvio Berlusconi, Naike parla invece di “monologo” e fa una battuta abbastanza irriverente affermando che a Barbara basterebbe allargare le gambe e far vedere la biancheria intima, per riuscire a bloccare la parlantina del fondatore di Forza Italia. Comportamento e battute che, evidentemente, non sono affatto piaciute alla diretta interessata e sono costate la sopraggiunta querela all’influencer.

Qual è la situazione attuale

Barbara D’Urso, presente all’udienza insieme al proprio avvocato, ha ribadito i motivi per cui ha deciso di querelare la Rivelli.

Sull’altra sponda Antonio Pelle, avvocato della difesa, intervistato sulla questione ha dichiarato che “abbiamo cercato di puntualizzare e mettere in evidenza il contesto in cui quei video sono stati fatti e il fatto che era la stessa D’Urso che scherzava con Sgarbi di cose ammiccanti.” Adesso la parola spetta ai giudici e a noi non rimane che attendere per vedere come andrà a finire.