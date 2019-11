In concomitanza con l’uscita del secondo libro di Nadia Toffa, intitolato Non fate i bravi, la madre ha rilasciato una toccante intervista al settimanale Grazia ricordando gli ultimi momenti di vita dell’ex Iena. Con grande forza e coraggio mamma Margherita ha detto che lei e la figlia parlavano “sempre della sua morte“, ma ha anche raccontato con tanto amore gli ultimi giorni di vita di Nadia.

Nadia Toffa madre: una intervista davvero emozionante

Mamma Margherita, la madre di Nadia Toffa, ha raccontato in primis le ultime volontà della figlia in merito alla pubblicazione del libro uscito oggi. Facendolo sono emersi, però, alcuni toccanti episodi di vita vera riguardanti gli ultimi giorni dell’amatissima ex Iena che, a quanto pare, aveva capito di aver a che fare con qualcosa di più grande di lei.

Uno dei racconti più emozionanti riguarda sicuramente la quotidianità che Nadia Toffa continuava a pretendere, nonostante il cancro, da due lunghissimi anni, non le desse tregua. Tutte le mattine Nadia e sua madre si svegliavano e facevano colazione insieme. Un gesto normale, ma ricco di amore.

“Lei amava i datteri, le mandorle e lo yogurt agli agrumi. Sedute sul divano mi leggeva le frasi che aveva scritto, magari durante la notte. Mi chiedeva cosa ne pensassi. Erano tutti capitoli bellissimi, anche quelli più difficili“.

Queste le parole di mamma Margherita che con semplicità ha così condiviso con tutti i fan della conduttrice una piccola parte di vita vera.

Le ultime parole di Nadia Toffa

Ripensando agli ultimi giorni di vita, però, mamma Margherita ha detto: “Sì, parlavamo sempre della sua morte, di come sarebbe stato dopo“. Che Nadia volesse aiutare la sua mamma a farsi coraggio e a riprendere poi in mano la sua vita nonostante la sua assenza? Nadia, sapendo che non c’era più nulla da fare voleva dare la forza a chi rimaneva qui per continuare a vivere? Pare proprio di sì.

Le ultime parole di Margherita a Nadia sono state: “Vola amore mio’ e lei l’ha fatto”. La donna, ha cercato dentro di sé tutto il coraggio che poteva avere in corpo e ha così aiutato la figlia a lasciarsi andare.