Inizia questa sera Mystery Land con Alvin e Aurora Ramazzotti su Italia1. Il sottotitolo del programma è “La grande favola dell’ignoto” e racconterà di quei fenomeni a cui la scienza non è riuscita ancora a fornire una spiegazione. Vediamo tutte le anticipazioni sul nuovo programma di Italia 1.

Mystery Land stasera: Alvin e Aurora Ramazzotti tra paranormale e fenomeni scientifici senza spiegazioni

Mystery Land è stato girato lungo tutta l’Italia e i due conduttori sono presenti sia dallo studio con scenografie steampunk – fantascientifiche ma con richiami estetici ottocentesche, da cui lanceranno i reportage, sia all’interno dei servizi perché si faranno portavoci della curiosità del pubblico di Italia1.

Piersilvio Berlusconi ha definito, ufficialmente, Mystery Land come lo spin off di Freedom ed infatti, Alvin e Aurora Ramazzotti hanno avuto modo di confrontarsi e di rubare qualche consiglio a Roberto Giacobbo affinché il loro ruolo di divulgatori potesse risultare credibile e di facile assimilazione per il pubblico.

Alvin e Aurora Ramazzotti a scuola dal Maestro Giacobbo per Mystery Land

Alvin ai nostri microfoni: “Piersilvio l’ha presentato come lo spin off di Freedom. E’ un grande onore perché io considero Giacobbo un maestro. Appena ci siamo incontrati ho esordito dicendo “Maestro, finalmente nelle tue mani”. Lui ci lascia carta bianca e se ha da fare qualche appunto lo ascolto. Si fida molto e a volte ci dà dei consigli. E’ un lavoro di squadra ed è necessaria la presenza della produzione perché capita di girare l’Italia e di trovarsi in condizioni estreme. Se non si è uniti è difficile portare a casa prodotti di qualità”

Aurora Ramazzotti ai nostri microfoni: “Ho trovato il supporto di Roberto Giacobbo che mi ha insegnato un paio di chicche per rendere l’informazione più agibile al pubblico a casa”

Alvin e Aurora Ramazzotti non avevano mai lavorato insieme ma, a quanto pare, tra i due è scattata un’ottima scintilla e chi li segue sui social ha potuto già sorridere insieme a loro. In ogni puntata di Mystery Land ci sarà una tematica, analizzata da vari punti di vista con testimoni ed esperti in grado di delucidare chi guarda nei confronti del fenomeno.

Le parole di Alvin e Aurora Ramazzotti sull’essere i conduttori di Mystery Land

Alvin: “Mi sto trovando molto bene. Conosco Aurora da quando ha tre anni ma non ci eravamo mai frequentati. Ci siamo spesso ritrovati insieme a feste di compleanno, matrimoni di amici comuni. Ora abbiamo avuto modo di lavorare insieme e ci siamo trovati entrambi molto bene, con sorpresa di entrambi. Non è mai facile riuscire ad incastrare le pedine del puzzle. E’ stata una bella scoperta anche dietro le quinte”

Aurora Ramazzotti: “Alvin è stata una bellissima scoperta. Non ci conoscevamo bene perché prima di questi momenti ci eravamo sempre e solo incrociati. Ci siamo trovati catapultati in questo mondo fantastico e fortunatamente andiamo molto d’accordo. E’ nata una bella sintonia ed è qualcosa che sicuramente si noterà guardando il programma”

Anche sul ricambio generazionale in tv, i conduttori di Mystery Land sono della stessa opinione.

Aurora Ramazzotti: ”Ne parlavo proprio di recente. Io e Alvin ci passiamo 20 anni. E’ un divario importante. Alvin per esempio ha fatto tanta gavetta ed è un conduttore consolidato. Io invece mi sento ancora alle prime armi. Mi fa sorridere il fatto che ci diano ad entrambi dei giovani. Per esempio ti confesso che Ludovico Tersigni è stata una boccata d’aria fresca ad X- Factor. Aspettavo questo momento da tanto tempo. É un ruolo difficile per lui ma il fatto che si impegni cercando di fare il meglio è qualcosa è che mi mette speranza”

Alvin: “Il problema del giovane che deve farsi strada nel mondo della televisione è vecchio. C’è sempre stato del nonnismo e credo che questo non cambierà. Oltre a questo problema che ho incontrato, ne stiamo vivendo un altro che è quello del ricambio generazionale. La televisione non è più l’unico strumento che unisce necessariamente un popolo. Oggi ci sono altre realtà come il web con cui ci si deve fare i conti”

Mystery Land: leggende, fenomeni paranormali e scientifici su Italia1

La mission di Mystery Land è approfondire dei casi e dei fenomeni nonostante un’origine leggendaria. Tra i differenti fenomeni sarà dedicato dello spazio agli ufo e anche al noto Mostro di Lochness. Alvin si è espresso su questi fenomeni durante la recente intervista disponibile su SuperGuidaTv:

“É strano perché credere negli ufo presuppone credere in una religione. Credo che esistano forme di vita diverse rispetto a quelle che noi conosciamo sul pianeta. Ne sono certo. Alla luce degli incontri avvenuti con astrofisici ed ex piloti ho avuto una conferma. La porta è decisamente aperta. Non posso rivelare altro”

Anche Aurora Ramazzotti si è raccontata ai nostri microfoni svelando la sua passione per il paranormale:

“Sono sempre stata molto attratta fin da piccola a queste tematiche e in particolare agli eventi paranormali. Speravo di vivere in prima persona queste situazioni ma una cosa che ho imparato facendo questo programma è che non tutti sono predisposti a vivere determinate situazioni. Bisogna aspettare. Posso confessarti però che durante le riprese in alcune occasioni ho provato un po’ di paura”

Mystery Land è un programma realizzato da Contenuti – Production e Media, scritto da e con Irene Bellini, Massimo Fraticelli, Luca Potenziani, Michele Rossi. Il regista è Ico Fedeli. Per Mediaset, curatela di Elsie Arfaras e produzione esecutiva di Monica Paroletti.