Mostrando profonda commozione e gratitudine, nell’ultima puntata de L’Aria che Tira, Myrta Merlino ha annunciato che non sarà più la conduttrice del programma mattutino di La7. Dopo 12 anni la giornalista lascia la trasmissione che l’ha resa popolare e anche la stessa emittente televisiva di Urbano Cairo. Ecco dove andrà.

Myrta Merlino ha condotto la sua ultima puntata de L’Aria che Tira

Come anticipato, Myrta Merlino non sarà più al timone del talk show che l’ha lanciata presso il grande pubblico. E’ stata lei stessa a dichiararlo al termine di quella che per lei è stata l’ultima puntata del programma. Questo il suo annuncio:

“E adesso? Da dove comincio adesso? Dodici anni lunghi, importanti nei quali le vite si intrecciano, cambiano, il mondo cambia, noi cambiamo, caspita se cambiamo. Dodici anni di lavoro ma questo qui non è mai solo lavoro. 200 puntate l’anno, due ore e mezza tutti i giorni, praticamente abbiamo passato la vita insieme. E poi arriva oggi. Un momento di grande grande commozione: oggi per me è l’ultima puntata de L’Aria che tira”.

La Merlino ha poi aggiunto: “È stato un viaggio incredibile, un sogno a colori, un impegno a guardare oltre il bianco e nero che spesso ci assilla. La fatica sì, ma la rassegnazione mai. Ve lo posso garantire, ma the show must go on, nel nostro mondo è un mantra ma anche una promessa: qualsiasi cosa accade saremo sempre con quella passione che ci tiene vivi e ci rende credibili per voi”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Myrta Merlino (@myrtamerlino)

Dove va la Merlino e chi la sostituirà a L’Aria che Tira

Qual è l’immediato futuro professionale di Myrta Merlino? Le voci più accreditate la vogliono in partenza per gli studi di Mediaset, forse a condurre un talk show politico nel prime time di Rete 4, ma al momento non è arrivata alcuna conferma in merito.

Sembra tuttavia improbabile, nonostante qualche rumors in tal senso ci sia stato, che la giornalista possa approdare in Rai. Riguardo al collega che la sostituirà a L’Aria che Tira, sembra quasi certo che sarà David Parenzo.