My Sweet Lie (titolo originale Benim Tatlı Yalanım) ha fatto il suo debutto su Canale 5 lunedì 3 agosto. Cosa accadrà nella terza settimana di programmazione? Scopriamo insieme cosa ci attende negli episodi in onda dal 17 al 21 agosto? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni My Sweet Lie, trame episodi dal 17 al 21 agosto

Suna e Saniye scoprono che Sevket ha contattato l’agente immobiliare e gli ha intimato di non affittare loro la caffetteria. Quando Hande chiede a Suna di uscire insieme, quest’ultima accetta, nonostante gli ammonimenti di Nejat.

Le due donne si incontrano in caffetteria, e bevono qualcosa insieme. Nel locale si trova anche Rafet, con il quale Hande fa un accordo iin merito allo spot pubblicitario.

Nejat parla apertamente con Suna nelle prossime puntate My Sweet Lie

La battaglia di sentimenti interiore che sta combattenmdo Nejat lo spinge a chiudersi sempre più in sé stesso. L’uomo si trova a combattere con una profonda solitudine, dopo la separazione da Aylin, la paura di dover crescere sua figlia da solo e (non per ultima) un’attrazione per Suna che non è disposto ad ammettere neppure con sé stesso.

In preda a questo stato d’animo, si rifiuta di aprirsi perfino con i suoi migliori amici, Hande e Serkan, ma decide di parlare apertamente a Suna, invitandola a restare a casa sua solo il tempo necessario per prendersi cura di Kayra.

L’invito a restare fuori dalla sua vita è fin troppo chiaro, e Suna, sentendosi respinta, reagisce trattandolo con estrema freddezza.

Ansia per il ballo madre-figlia nelle prossime puntate My Sweet Lie

La data del ballo madre-figlia si avvicina, e Kayra è al settimo cielo. La bambina aspetta con ansia gli abiti che Saniye sta cucendo per lei e per Suna.

Quando i vestiti sono pronti, Sevket si offre di consegnarli. L’uomo vuol vedere la casa dove sua figlia lavora, ma Suna e Nejat devno stare attenti che lui non incontri Kayra: cosa accadrebbe se la bambina decidesse di chiamarla “mamma” proprio davanti a Sevket?

Cos’altro accade nella nuova dizi turca di Canale 5?

Hande – sfogliando glòi albi scolastici – scopre che Aylin ha una “N” tatuata sotto la nuca, e decide di andare al ballo per verificare che si tratti proprio della madre di Kayra. Fortunatamente Burcu informa Suna in tempo, permettendole di disegnarsi lo stesso tatuaggio.

Subito dopo la donna scopre che Suna non dorme a casa di Nejat e minaccia di dirlo a Kayra, facendosi sentire di proposito dalla bambina. La piccola fugge da scuola per cercare di scoprire dove dorme Suna.

In seguito Nejat, accompagnato dalla finta moglie, partecipa a una serata elegante, in vista della cerimonia di premiazione per il miglior imprenditore dell’anno.