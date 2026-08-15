Ascolti tv venerdì 14 agosto 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Viva Mogol! Con i grandi della musica” contro “L’Erede“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 14 agosto 2026?

Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Viva Mogol! Con i grandi della musica vs L’Erede. Auditel ieri sera, 14 agosto 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “Viva Mogol! Con i grandi della musica” contro “L’Erede”. Chi ha vinto?

Rai1: Viva Mogol! Con i grandi della musica, lo speciale, in replica, per i 90 anni del paroliere italiani con protagonisti i grandi nomi della musica ha intrattenuto 1.552.000 spettatori pari al 17.1% di share.



Rai 2: Europei di Atletica 2026, i XXVII campionati europei di atletica leggera in programma all’Alexander Stadium di Birmingham, nel Regno Unito ha raccolto 1.928.000 spettatori (15.6%).

Rai 3: Bugiardo seriale, il film del 2022 diretto da Olivier Baroux ha tenuto col fiato sospeso 317.000 spettatori con lo 2.6%.

Rete 4: Non si ruba a casa dei ladri, il film del 2016 diretto da Carlo Vanzina con Vincenzo Salemme ha fatto compagnia a 602.000 spettatori con il 5.1% di share.

Canale 5: L’Erede, la nuova serie turca che racconta la storia del giovane chirurgo Serhat ha coinvolto 1.369.000 spettatori con uno share del 13.7%.

Italia 1: Fiorentina-Benevento, la partita di Coppa Italia ha incollato alla tv 572.000 spettatori (share 4.8%).

La7: Caligola’s Hidden Legacy, il documentario dedicato alle recenti e sorprendenti scoperte archeologiche che riscrivono la storia di Caligola, un imperatore tra i più enigmatici ha incuriosito 227.000 spettatori e il 1.9%.

Tv8: Atalanta-Athletic Bilbao, la partita di calcio amichevole ha interessato 109.000 spettatori pari al 0.9%.

Nove: Comedy Match: il programma televisivo italiano di genere comico condotto da Katia Follesa ha divertito 445.000 spettatori con uno share del 4.1%.

Ascolti L’Eredità Summer vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

L’Eredità Summer : 2.186.000 spettatori con il 15.6 %;

: spettatori con il %; Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 3.624.000 spettatori con il 27.3% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 14 agosto 2026

RAI 1

Capri : 812.000 spettatori con il 9 % ;

: 812.000 spettatori con il ; Vita in Diretta: 945.000 spettatori con il 12.3% nella parte chiamata Start, 1.297.000 spettatori con il 17% nella presentazione e 1.431.000 spettatori con il 18%.

CANALE 5