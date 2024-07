Una nuova soap turca si prepara a fare il suo ingresso sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity: si tratta di My name is Farah. La serie televisiva drammatica turca – il cui titolo originale è Adim Farah – spazia tra il sentimentale e il poliziesco, e promette grandi colpi di scena.

My name is Farah, trama della nuova soap Mediaset

Farah Ersadi è una donna iraniana di 28 anni che – durante la fuga dall’Iran alla Francia avvenuta sei anni prima – è stata costretta a fermarsi a Istanbul perché ha scoperto di essere incinta. Inizia a vivere in Turchia come immigrata clandestina. Suo figlio Kerimsah nasce con una grave malattia rara. Il bambino ha un sistema immunitario molto debole e deve vivere in ambiente sterile.

Farah ha studiato medicina all’Università dAhvaz Jundishapur, e si è laureata con il massimo dei voti. Per mantenere lei e il figlio tuttavia, Farah è costretta ad accettare un’offerta di lavoro come donna delle pulizie per il gangster Tahir Lekesiz, con il quale inizia anche una relazione. L’obiettivo della giovane è quello di riuscire a dare a suo figlio una vita normale, e per questo cercherà di risparmiare il più possibile per consentirgli un trattamento in una clinica francese.

Il suo mondo viene però stravolto di nuovo quando la donna è testimone di un omicidio commesso dalla mafia, avvenuto in una casa dove lei va a fare le faccende. Farah incontra Tahir Lekesiz ed è costretta a ripulire la scena dell’omicidio. Tuttavia rimane una testimone pericolosa, e la mafia la vuole morta. Il compito di occuparsi di lei viene affidato proprio a Tahir, un uomo solo che è cresciuto con un leader mafioso. Tutto diventa più difficile quando si scopre che il defunto era un poliziotto, e a complicare ulteriormente le cose ci si metteranno anche i sentimenti. Tahir e Farah saranno messi alla prova dalle emozioni, che non potranno fare a meno di provare in questo pericoloso gioco di vita o di morte.

My name is Farah, il cast e i personaggi

Prodotta da 03 Medya e diretta da Recai Karagoz, la serie turca Adim Farah è andata in onda su Fox TV dal 1° marzo 2023. Fanno parte del cast i seguenti attori che interpretano i rispettivi personaggi:

Demet Özdemir – Farah Ersadi

Engin Akyürek – Tahir Lekesiz

Firat Tanis – Mehmet Kosaner

Mehmet Kosaner Lale Basar – Perihan Kosaner

Mert Dogan- Bekir Akinci

Derya Pinar Ak – Gönül Kosaner

Burcu Türünz – Bade Akinci

Fikret Urucu – Haydar, Hydar

Rastin Paknahad – Kerimsah

Kemal Burak Alper – Ilyas

Sinan Arslan – Adel



Senan Kara – Vera Akinci

Ramazan Akcan – Erhan

Ali Sürmeli – Orhan Kosaner

Mustafa Avkiran – Ali Galip Akinci

Oktay Çubuk – Kaan Akinci

Olimpia Ahenk – Yasemin

Alper Türedi – Hamza

Alcuni interpreti sono già noti al pubblico italiano, a partire dalla protagonista femminile Demet Özdemir, l’indimenticata Sanem Aydin in Daydreamer – Le ali del sogno. I fans più attenti poi, non potranno fare a meno di riconoscere tra gli attori turchi, alcuni volti già visti nell’altra soap turca Yargi – Segreti di famiglia. Altri attori sono invece ancora sconosciuti agli appassionati di soap turche italiani, ma siamo pronti a scommettere che entreranno presto nel cuore dei fans.

Adim Farah, qualche curiosità sulla nuova serie TV turca

La dizi turca Adim Farah – che si appresta a fare il suo ingresso sulla piattaforma Mediaset – è composta da due stagioni, per un totale di 27 episodi. Scritta da Deniz Dargi, Cem Görgeç e Cenk Bogatur, la soap opera turca è un adattamento della serie televisiva argentina “La chica que limpia“.

My name is Farah, quando in TV?

La messa in onda della nuova soap opera turca è stata annunciata da Mediaset in occasione della presentazione dei palinsesti 2024-2025. Tuttavia non è ancora stata ufficializzata la data di uscita, anche se presumibilmente questa nuova serie arriverà sulla piattaforma Mediaset Infinity il prossimo autunno.

My name is Farah verrà infatti trasmessa sulla piattaforma gratuita, probabilmente con la formula già sperimentata in precedenza per altre serie turche di successo, che prevede una nuova puntata disponibile dalla mezzanotte, dal lunedì al venerdì. Ogni episodio – una volta pubblicato – sarà visibile gratis e on demand.