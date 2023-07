“My Home, My Destiny” nuova serie tv turca nel pomeriggio di canale 5: Demet Özdemir e İbrahim Çelikkol sono i protagonisti della nuova serie tv che approderà i primi di luglio sull’ammiraglia Mediaset. Scopriamo insieme la trama, il cast, i personaggi e quando in tv.

“My Home, My Destiny”, in arrivo nel pomeriggio di canale 5: quando in tv

Save the Date! Dal 10 luglio alle ore 15.45 su canale 5 prende il via una nuova serie tv turca che il cui titolo internazionale è “My Home, My Destiny” mentre quello originale turco è Doğduğun Ev Kaderindir ovvero la casa dove sei nata è il tuo destino. My Home, My Destiny (Doğduğun Ev Kaderindir) è un serial televisivo drammatico turco che ha come protagonisti due attori molto amati e molto famosi in Turchia.

Si tratta di Demet Özdemir e İbrahim Çelikkol che daranno vita ad una struggente e controversa storia d’amore. Ispirata ad una storia vera, tratta dal libro “Camdaki Kız” della scrittrice Gülseren Budaçioğlu, si suddivide in due stagioni per un totale di 43 puntate.

Nella prima stagione, il richiamo con il libro è piuttosto forte, nella seconda stagione invece la storia si allontana dalle tematiche reali ed è romanzata dagli autori che inseriscono un rivale in amore della coppia, interpretato dall’attore Engin Öztürk che nella storia vera non c’è.

“My Home, My Destiny”: trama, cast e personaggi della serie tv turca

Zeynep Göksu è una ragazza nata da una famiglia poverissima senza molti mezzi. Il padre alcolizzato e violento, la mamma succube del marito a cui non si ribellerà per tutta la vita. Zeynep ha una sorella più grande che appena adolescente scappa di casa, un fratello maggiore che muore per mancanze di cure mediche. La piccola Zeynep, viene adottata da una famiglia benestante, presso cui Sakine – la mamma di Zeynep – lavora come domestica.

La bambina quindi riceve un’ottima istruzione e cresce tra lusso e agi, diventando una splendida donna. Si fidanza con un giovane dell’alta società, Faruk ma lei si rende conto di non amarlo abbastanza per sposarlo. Nel frattempo torna a farsi viva la mamma biologica di Zeynep, che le dice che deve sposare un giovane del suo quartiere, Mehdi. Lei per il grande senso di colpa che sente nei confronti della mamma povera, accetta questo matrimonio con l’avvenente Mehdi che si innamora di lei perdutamente. Tra mille ostacoli e difficoltà i due finalmente scoprono di amarsi e la loro felicità è palese, tuttavia nuove problematiche avveleneranno la coppia che entrerà in crisi.

Il cast e i personaggi di “My Home, My Destiny”

Nel cast della nuova serie tv turca oltre ai protagonisti Demet Özdemir nel ruolo di Zeynep e İbrahim Çelikkol che presta il volto a Mehdi, troviamo:

Zuhal Gencer, che interpreta Sakine,

che interpreta Sakine, Senan Kara, che interpreta Nermin,

Fatih Koyunoglu, che interpreta Nuh,

Elif Sonmez, che interpreta Cemile,

Hulya Duyar, che interpreta Sultan,

Naz Goktan, che interpreta Emine,

Incinur Dasdemir, che interpreta Benal,

Engin Öztürk che interpreta Barış Tunahan,

Kaan Altay Köprülü che interpreta Savaş Tunahan,

Hakan Salınmış che interpreta Ali Rıza Dayı,

Helin Kandemir che interpreta Kibrit / Dilara,

Kazım Sinan Demirer che interpreta Bayram.

Appuntamento quindi con la nuova serie tv turca in prima visione in Italia, My Home My Destiny, a partire da lunedì 10 luglio alle 15.45 su canale 5.