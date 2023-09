My Home My Destiny oggi non va in onda, la soap turca è stata sospesa. I tantissimi fans della serie con protagonista Demet Özdemir al fianco di İbrahim Çelikkol si prende una pausa “parziale”. La soap turca che da qualche mese è arrivata su Canale 5 infatti da oggi non va più in onda sul piccolo schermo tradizionale, ma non abbandona del tutto i suoi fans, che potranno comunque seguire gli episodi inediti della 2° stagione. Continua a leggere per scoprire di più.

My Home My Destiny, la soap si ferma su Canale 5

Con l‘ultimo episodio 1° stagione My Home My Destiny – andato in onda sabato 2 settembre – la soap si congeda dal pubblico di Canale 5. I tantissimi fans che oggi, lunedì 4 settembre, si collegheranno alla rete ammiraglia Mediaset nel consueto orario non troveranno infatti ad attenderli i loro beniamini.

Una sorpresa amara per chi – in questi mesi – si è affezionato alle vicende di Mehdi e Zeynep. I fans della soap infatti rischiavano di dover attendere diversi mesi per vedere l’evolversi della storia. Il ritorno dei programmi consueti del palinsesto autunnale Mediaset non lascia spazio alla nuova soap turca. La ripresa di Pomeriggio 5, il talk show che quest’anno sarà condotto da Myrta Merlino va ad occupare il daytime pomeridiano solitamente destinato alla soap. Proprio per non “lasciare a bocca asciutta” i più affezionati Mediaset ha deciso di rendere disponibili anche i nuovi episodi inediti, anche se in una “veste” insolita.

My Home My Destiny, dove vedere la 2° stagione in streaming dal 4 settembre

Abbandonato il piccolo schermo tradizionale, le nuove puntate inedite My Home My Destiny saranno disponibili – a partire da oggi lunedì 4 settembre – in anteprima e in esclusiva gratis sulla piattaforma Mediaset Infinity. Con la comunicazione della nuova collocazione della soap, Mediaset ha reso noto che verrà reso disponibile un nuovo episodio inedito ogni giorno, dal lunedì al venerdì a mezzanotte. Ogni nuova puntata potrà essere vista on demand nell’orario più comodo.

Cambia così la modalità di visualizzazione, ma l’appuntamento quotidiano è salvo.