La seconda stagione della soap turca My Home My Destiny continua a riscuotere un grande successo di pubblico. Dopo aver conquistato i telespettatori di Canale 5 la soap turca con Demet Özdemir – giunta alla sua seconda stagione – si presenta puntuale all’appuntamento quotidiano nella piattaforma gratuita Mediaset Infinity. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, viene resa disponibile una nuova puntata in streaming. Nel corso della settimana dal 23 al 29 dicembre tuttavia, non saranno resi disponibili nuovi episodi.

Spoiler My Home My Destiny sospesa settimana 23-29 dicembre

La settimana che va dal 22 al 29 dicembre non vedrà nuovi episodi di My Home My Destiny: i vertici Mediaset hanno infatti deciso di mettere in pausa natalizia anche la soap turca giunta alla sua seconda stagione. Una notizia che sicuramente non farà piacere ai tantissimi fans della serie ispirata alle vicende di Mehdi e Zeynep.

In occasione della settimana di Natale la rete annuncia lo stop agli appuntamenti con la serie tv turca. Stando a quanto emerge dai palinsesti Mediaset a partire dal 25 dicembre My Home My Destiny non va più in onda con nuove puntate per ben due settimane consecutive.

My Home My Destiny, quando tornerà su Mediaset Infinity?

Con la puntata 80 messa in rete oggi – venerdì 22 dicembre – si chiudono gli appuntamenti 2023 con la soap turca. My Home My Destiny si congeda dai suoi fans per due settimane, e tornerà disponibile con un nuovo episodio inedito della serie lunedì 8 gennaio 2024.

Nella puntata odierna abbiamo visto Ali Riza a recarsi a casa di Nuh per presentare il suo amico Sadi a Mehdi. Secondo lui l’uomo potrebbe essere determinante per riuscire a risolvere la grave situazione che si è creata tra Mehdi e Meto. Con loro ci sono anche Zeynep e la piccola Mujgan. Alla fine dell’incontro Ali Riza, Zeynep, Cemile e la bambina se ne vanno, mentre a casa con Nuh restano Mehdi e Sadi, che preferiscono continuare a parlare da soli. Lungo la strada, l’auto di Ali Riza viene fermata da Meto e dai suoi scagnozzi, che rapiscono Zeynep e la bambina. Riusciranno a liberarsi?

Per sapere qualcosa di più su questa vicenda, cari amici lettori, dovremmo attendere l’8 gennaio. Le nostre anticipazioni settimanali My Home My Destiny per il momento terminano qui. Per conoscere tutte le news sulla vostra soap preferita e rimanere sempre aggiornati sulle notizie del mondo dello spettacolo, vi invitiamo a seguirci.