Le anticipazioni My Home My Destiny che giungono dalla Turchia svelano che a tenere banco nelle prime puntate della seconda stagione sarà una storia d’amore clandestina, quella tra Mujigan e Burhan. La sorella di Mehdi non tarderà a finire tra le braccia dell’uomo, e la cosa non piacerà affatto al fratello di lei. Ma scopriamo insieme cosa accade nelle prossime puntate della nuova soap turca.

My Home My Destiny, spoiler turchi: il ritorno di Burhan

Müjgan dietro quel suo carattere “spigoloso” nasconde un passato sentimentale abbastanza turbolento. Una storia d’amore interrotta bruscamente in gioventù, quando la ragazza immaginava il suo futuro al fianco di Burhan, si è interrotta bruscamente nel momento in cui il padre di lui ha ucciso il suo.

Burhan ha lasciato la città e la loro storia d’amore si è conclusa.

Ma nelle prossime puntate di My home my destiny – le prime della seconda stagione – avremo modo di vedere il ritorno del giovane nel quartiere. Burhan tornerà con l’intenzione di aprire una caffetteria e riconquistare il cuore di Mujigan.

Anticipazioni turche My Home My Destiny: Mehdi sconvolto dal ritorno di Burhan

Ritrovarsi davanti agli occhi il figlio dell’uomo che ha ucciso suo padre non piacerà affatto a Mehdi, e quando poi scoprirà che il suo nemico numero uno intende riprendere anche la storia con la sorella la sua rabbia esploderà.

Mujigan e Burhan si incontreranno segretamente, ma il loro primo appuntamento finirà tragicamente. Quando Mehdi vedrà la sorella tra le braccia di Burhan non esiterà a colpirlo, provocandogli una commozione cerebrale.

Il fratello di Mujigan verrà arrestato, e poi rilasciato perché Burhan non sporgerà denuncia. Mehdi tornerà libero, ma il clima sarà tutt’altro che sereno.

My Home My Destiny, spoiler Turchia

Mujigan e Burhan continueranno a vedersi di nascosto, e i loro incontri di faranno via via più intensi. Lui la conquisterà con cene galanti e tappeti formati da petali di rose, e i due vivranno il loro amore senza preoccuparsi troppo della possibile reazione di Mehdi.

Per scoprire qualcosa di più su questa vicenda, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni straniere My Home My Destiny per il momento terminano qui. Se siete curiosi di conoscere il seguito continuate a seguirci per scoprire, insieme a noi, tutte le news della soap turca arrivata a tenerci compagnia nel daytime pomeridiano di Canale 5.