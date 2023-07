Le anticipazioni My Home My Destiny che giungono dalla Turchia svelano che Ekrem – il padre adottivo di Zeynep – ha una doppia vita e un’altra figlia nata da una relazione clandestina. Ma scopriamo insieme cosa accade nelle prossime puntate della nuova soap turca.

My Home My Destiny, spoiler turchi: la doppia vita di Zeynep

Approdata da poco su Canale 5 My Home My Destiny ci regala continui colpi di scena. Nelle prossime puntate vedremo Ekrem e la moglie Nermin al centro della scena, quando i genitori adottivi di Zeynep Göksu si troveranno a discutere per una questione che riguarda l’azienda di famiglia.

L’uomo si recherà dalla moglie e le chiederà di firmare un accordo per il bene della loro azienda, e Nermin – essendo amministratore delegato della società – chiederà un po’ di tempo prima di prendere una decisione.

Ekrem non sarà disposto ad accettare ragioni e – in preda alla furia – farà credere alla consorte di trascorrere la notte fuori casa per lavoro, mentre si recherà da una misteriosa donna. Chi sarà quella signora e, soprattutto, chi è quella bambina che si troverà nella casa e chiamerà il marito di Nermin “papà”? L’amante di Ekrem si rivelerà essere Meltem, una delle collaboratrici del suo studio.

Anticipazioni turche My Home My Destiny: Mehdi affronterà Nermin

Mehdi – dopo essere stato arrestato con l’accusa di aver sfruttato i minori Kibrit e Ali facendoli lavorare nella sua officina – tornerà presto in libertà. Se ad aiutarlo a uscire dal carcere sarà Zeynep, l’uomo sospetterà che il responsabile del suo arresto possa invece essere il padre della ragazza.

Per questo Mehdi non tarderà ad affrontare il suocero e tra i due vi sarà uno scontro molto acceso.

My Home My Destiny, spoiler Turchia

Più tardi il marito di Zeynep prenderà la decisione di pedinare Nermin e – aiutato dal cugino Nuh – finirà per scoprire la relazione segreta del suocero. Mehdi vedrà Nermin in compagnia dell’amante Meltem, e della figlia segreta. Ekrem cercherà di “comprare il silenzio” del genero, offrendogli una busta con una ingente somma di denaro, e non sembrerà disposto a prendere una decisione netta. Il padre adottivo di Zeynep non intenderà porre fine al suo matrimonio pur continuando a fare all’amante molte promesse.

Per scoprire qualcosa di più su questa vicenda, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni straniere My Home My Destiny per il momento terminano qui. Se siete curiosi di conoscere il seguito continuate a seguirci per scoprire, insieme a noi, tutte le news della soap turca arrivata a tenerci compagnia nel daytime pomeridiano di Canale 5.