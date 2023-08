Le anticipazioni My Home My Destiny che giungono dalla Turchia ci svelano che l’amicizia tra Zeynep e Barış sfocierà ben presto in qualcosa di molto più profondo. Ma scopriamo insieme cosa accadrà nelle prossime puntate inedite My Home My Destiny.

My Home My Destiny, spoiler turchi: Zeynep e Bariş pericolosamente vicini

Dopo il fallimento del matrimonio con Mehdi, Zeynep può contare sull’appoggio di Barış. L’avvocato per il quale la giovane lavora le rimane sempre vicino e la aiuta a superare i brutti episodi di stalking e i momenti drammatici che segnano la fine del suo matrimonio con Mehdi.

Nel corso di una serata in compagnia di Emine e Savaş, Zeynep e Barış saranno protagonisti di un avvicinamento un po’ troppo “pericoloso”. Questo crea inevitabilmente tra i due un’atmosfera particolare, tanto che lui il giorno dopo si comporta stranamente e Zeynep pensa che possa essere arrabbiato per qualcosa.

My Home My Destiny, trame Turchia

La situazione precipita quando – pochi giorni dopo – il legale rientra a casa alla sera con la febbre molto alta. Nell’appartamento sono presenti Savas, lo zio Ali Riza, appena giunto in città, Emine e Sultan. Madre e figlia si sono recate a casa dell’avvocato per riportare un vaso – che Emine aveva inavvertitamente rotto alla festa – dopo averlo aggiustato. Il vaso era appartenuto alla madre di Savas e il ragazzo ci tiene in modo particolare.

In casa però c’è molta confusione, anche perché Cathy – la donna che si occupa della casa e di Savaş – è dovuta tornare al suo paese per assistere la madre che ha avuto un infarto. Sultan non esita a dare una mano ad Ali Riza a rimettere in ordine.

Anticipazioni turche My Home My Destiny: Barış sta male

L’arrivo di Barış preoccupa tutti, anche perché l’avvocato ha la febbre molto alta e si rifiuta di prendere medicinali. Emine racconta a Zeynep quanto accaduto e la giovane si reca subito a casa dell’avvocato.

La giovane donna si siede accanto a lui, e con un panno imbevuto di acqua fresca prova a fargli abbassare la febbre. Barış si rannicchia vicino a lei e senza quasi rendersene conto si gira e le stampa un bacio sulle labbra. Zeynep rimane attonita e anche Savaş, che da fuori la porta assiste alla scena. Il ragazzo corre nella sua stanza in preda al nervoso.

Per scoprire qualcosa di più su questa vicenda, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni straniere My Home My Destiny per il momento terminano qui. Se siete curiosi di conoscere il seguito continuate a seguirci per scoprire, insieme a noi, tutte le news della soap turca arrivata a tenerci compagnia nel daytime pomeridiano di Canale 5.