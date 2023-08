Le anticipazioni My Home My Destiny che giungono dalla Turchia ci svelano che presto assisteremo a una romantica proposta di matrimonio. Una romantica cornice nella quale Barış si dichiarerà a Zeynep ci attende nelle prossime puntate My Home My Destiny. Pronti a scoprire qualcosa di più? Continuate a leggere.

My Home My Destiny, spoiler turchi: Özlem teme per il fratello

Dopo aver visto naufragare il matrimonio con Mehdi per via del suo atteggiamento violento, Zeynep ritroverà la forza per credere nell’amore grazie a Barış. L’avvocato si dimostrerà sempre attento e premuroso e l’affetto tra i due crescerà nel tempo. La loro unione però non sarà vista di buon occhio da Özlem, la sorella di Barış.

La ragazza sarà convinta che Zeynep sia portatrice di guai, e la sua convinzione si rafforzerà quando il fratello rischierà di morire nell’attentato contro Zeynep. Özlem farà di tutto per tenere la giovane impiegata fuori dalla vita del fratello, e arriverà ad offrirle un intero anno di stipendio a patto che lei si licenzi dall’ufficio legale di famiglia. La proposta di Özlem manderà in tilt Zeynep, che – sebbene legata all’avvocato – inizierà a pensare che forse la soluzione più giusta per lui sarebbe proprio non vederlo più.

Anticipazioni turche My Home My Destiny: Zeynep allontana Barış

E se Özlem avesse ragione? Il tarlo che la giovane ha messo in testa a Zeynep inizierà a farla riflettere e – proprio in nome dell’affetto che prova per Barış – la giovane inizierà a pensare che evitarlo sa la cosa migliore. Zeynep non risponderà più alle telefonate del legale ed eviterà di recarsi in ufficio, ma lui avrà da comunicarle qualcosa di veramente importante e deciderà di raggiungerla a casa.

Qui incontrerà Nermin e le riferirà che l’uomo assoldato da Ekrem per uccidere Zeynep è stato arrestato. La ragazza non dovrebbe più correre nessun pericolo.

My Home My Destiny, spoiler Turchia

Barış comunicherà anche a Zeynep che quella sera è in programma un incontro molto importante. La ragazza penserà che si tratti di una cena di lavoro e deciderà di andarci. Una volta raggiunto il luogo dell’appuntamento però, Zeynep si troverà davanti uno scenario completamente diverso.

Una tavola apparecchiata per due in una terrazza panoramica con vista sulla torre di Galata, e Barış che le porgerà una scatola con all’interno i suoi principali ricordi d’infanzia.

“Permettimi di rendere il tuo mondo più bello, ti prego sposami”

Con queste parole l’avvocato abbatterà tutte le barriere che Zeynep aveva costruito intorno al suo cuore. Una proposta romantica, che culminerà con un timido “sì” pronunciato dopo un momento di silenzio e che farà da preludio a un lungo abbraccio tra i due.

Per scoprire qualcosa di più su questa vicenda, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni straniere My Home My Destiny per il momento terminano qui. Se siete curiosi di conoscere il seguito continuate a seguirci per scoprire, insieme a noi, tutte le news della soap turca arrivata a tenerci compagnia nel daytime pomeridiano di Canale 5.