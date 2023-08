Le anticipazioni dal 5 al 11 agosto 2023 della soap turca My Home My Destiny rivelano che Benal fa una sconcertante rivelazione a Cemile, e le confessa di aspettare un figlio da suo fratello Mehdi. Ma scopriamo insieme cosa accade nella nuova soap turca il cui titolo originale è Doğduğun Ev Kaderindir.

Anticipazioni My Home My Destiny, trama puntate dal 5 al 11 agosto 2023

Zeynep, sempre più affranta, trova conforto in Mehdi. Il giovane la spinge a credere nei suoi sogni e non abbandonare l’università ma a portare piuttosto a termine il suo percorso di studi.

Anticipazioni italiane My Home My Destiny, Benal aspetta un figlio da Mehdi

Benal confida a Cemile di essere in dolce attesa, una rivelazione sconvolgente che apparirà ancor più spiazzante quando la giovane confesserà a Cemile che Mehdi è il padre del bambino.

Cemile la invita a non spargere la voce, ma piuttosto considerare il fatto che suo fratello è ormai un uomo sposato. La notizia della gravidanza di Benal arriva fino a Zeynep, che prende a cuore la vicenda ignorando che il padre sia Mehdi. Per aiutare la giovane a nascondere il suo stato di gravidanza, Zeynep chiede a Benal di prenderla in casa come infermiera e lei accetta.

Cos’altro accadrà? Tutte le anticipazioni

Nel frattempo Zeynep continua a vedere Mehdi e – durante un confronto tra i due – lui le confessa di provare un sentimento profondo per lei. Nonostante ciò lei continua a essere assalita da dubbi e incertezze, e si sente sempre sbagliata e inadeguata nei confronti dell’uomo che ha al suo fianco.

Intanto gli spoiler rivelano che Kibrit appare felice per la nuova vita a casa dei neo genitori, mentre Yasemin non è affatto entusiasta del suo arrivo. La presenza di Kibrit finisce per infastidirla e potrebbe causare molti problemi nel corso dei nuovi episodi della soap.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler turchi avremo nuove news su My Home My Destiny. Nel frattempo vi ricordiamo che la soap va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.45 su Canale 5.