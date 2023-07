Il nuovo dramma turco con protagonista Demet Özdemir sta per arrivare a farci compagnia nel daytime pomeridiano. Lunedì 10 luglio alle 15.45 la soap My Home My Destiny farà il suo debutto in prima visione assoluta in Italia su Canale 5. Cosa accadrà nella prima settimana? Scopriamolo insieme con le anticipazioni dal 10 al 15 luglio 2023.

Anticipazioni primi episodi My Home My Destiny

Zeynep Goksu ha un’infanzia piuttosto burrascosa. Oltre a dover fare i conti con un padre alcolista e con gli abusi, si trova ad affrontare anche l’improvvisa morte del fratello maggiore, che lascia nella sua mente ricordi traumatici indelebili. La madre decide di darla in adozione alla famiglia agiata per cui lavora. La vita della piccola Zeynep cambia così radicalmente e – dopo un salto temporale – la ritroviamo nei panni di una giovane donna caparbia e decisa, con il sogno di diventare avvocato di successo. La ragazza non riesce comunque a dimenticare la sua vita passata. Il suo mondo è destinato a cambiare quando la sua mamma adottiva decide di organizzarle una festa a sorpresa per il suo compleanno.

I festeggiamenti sono solo un pretesto, e in realtà la donna è d’accordo con Faruk – il fidanzato della giovane – che approfitta della festa per farle una richiesta di matrimonio. Zeynep non è ancora pronta a fare quel passo e – sul punto di diventare un avvocato di successo – vuole capire a quale mondo appartiene. Per questo motivo la giovane lascia la festa per recarsi dai genitori naturali, dove però la attende una brutta sorpresa.

My Home My Destiny trame puntate dal 10 al 14 luglio

Quando Sadine viene a sapere che la figlia è fidanzata con Faruk si scaglia contro la madre adottiva. Il timore della donna è che Zeynep – una volta sposata – decida di trasferirsi all’estero e allontanarsi da lei. Per calmare gli animi la giovane decide di trasferirsi per un po’ dai genitori naturali, scatenando la rabbia di Ekrem.

Felice di riavere la sua piccola a casa, Sakine comincia a organizzare le sue nozze con Mehdi, figlio di Zeliha. Nonostante l’iniziale rifiuto il ragazzo rimane folgorato dalla bellezza di Zeynep e dalla sua forza di carattere, ma lei non intende ancora impegnarsi.

Zeynep deve trovare un nuovo equilibrio tra la sua famiglia d’origine e quella adottiva e si rende conto che avere una doppia vita non è per nulla facile. Intanto Nermin e Sakine hanno un nuovo acceso scontro ed Ekrem, preoccupato per sua moglie, caccia di casa Zeynep, intimandole di non tornare più.

La soap – il cui titolo originale è Doğduğun Ev Kaderindir – ci terrà compagnia dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.45 su Canale 5. Per rivedere le puntate e scoprire news e anticipazioni della serie con Demet Özdemir continuate a seguirci.