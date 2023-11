La seconda stagione della soap turca My Home My Destiny – che dal 4 settembre si è “trasferita” sulla piattaforma Mediaset Infinity – continua a riscuotere un grande successo di pubblico. Dopo aver conquistato i telespettatori di Canale 5 si presenta puntuale all’appuntamento quotidiano nella piattaforma gratuita Mediaset Infinity. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, viene resa disponibile una nuova puntata in streaming. Scopriamo insieme cosa accadrà negli episodi settimanali dall’11 al 17 novembre.

Spoiler My Home My Destiny: Mehdi viene rilasciato

Mehdi verrà rilasciato nelle prossime puntate My Home My Destiny. Ad attenderlo fuori dalle mura del carcere ci saranno Benal, Nuh, Kibrit e Cemile. Mentre il quartetto aspetta il rilascio di Mehdi però accadrà qualcosa di imprevedibile.

Baris rivelerà a Nermin che Ekrem è stato incriminato e che le verrà restituito il denaro della sua azienda di famiglia.

Spoiler My Home My Destiny al 17 novembre

La scarcerazione di Mehdi verrà annullata all’ultimo minuto. L’uomo sarà infatti accusato di aver aggredito e accoltellato un altro detenuto poco prima di essere rimesso in libertà. Mehdi accetterà il consiglio di Cengiz, e cercherà di procurarsi il denaro contante necessario per poter corrompere qualche detenuto. L’ex marito di Zeynep spererà così di ottenere protezione e informazioni.

Nel frattempo Ozlem – la sorella di Baris – conoscerà Zeynep, e verrà a sapere della difficile e complicata situazione familiare della donna. Per questo motivo non tarderà ad affrontare il fratello. La vicinanza di Baris a Zeynep non sarà vista di buon occhio da Ozlem, che temerà per la serenità del fratello. La donna finirà per convincersi che Zeynep porti sfortuna e cercherà di tenere l’avvocato lontano da lei. Tra Baris e la sorella scoppierà un violento litigio.

Per sapere qualcosa di più su questa vicenda, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni settimanali My Home My Destiny per il momento terminano qui. Per conoscere tutte le news sulla vostra soap preferita vi invitiamo a seguirci.