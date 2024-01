Dopo la lunga pausa natalizia riprende l’appuntamento quotidiano con i nuovi episodi della seconda stagione My Home My Destiny. La soap turca continua a riscuotere un grande successo di pubblico e – dopo aver conquistato i telespettatori di Canale 5 – si è “trasferita” nella piattaforma gratuita Mediaset Infinity, dove ogni giorno, dal lunedì al venerdì a mezzanotte, viene resa disponibile una nuova puntata in streaming. Scopriamo insieme cosa accadrà negli episodi settimanali dall’8 al 12 gennaio 2024.

Spoiler My Home My Destiny: la morte di Mehdi

Nelle prossime puntate inedite – in onda dall’8 al 12 gennaio – assisteremo alle tragiche conseguenze dell’attentato organizzato da Meto e dai suoi scagnozzi ai danni di Riza, Zeynep, Cemile e la piccola Mujgan. Con la ripresa dei nuovi episodi inediti della soap vedremo Mehdi disposto a tutto pur di riuscire a salvare gli occupanti dell’auto di Riza.

Dopo un violento scontro Meto punterà la sua arma contro Zeynep e la bambina e sparerà un primo colpo. Per proteggerle Mehdi non esiterà a fare scudo con il suo corpo. L’uomo verrà colpito al petto e morirà sotto gli occhi di Zeynep.

La giovane donna sarà traumatizzata dalla morte violenta e improvvisa di Mehdi.

Spoiler My Home My Destiny al 12 gennaio

Zeynep farà fatica ad andare avanti, e la sua amica Emine le sarà vicina e cercherà di scuoterla in ogni modo, spronandola a uscire di casa e a riprendere il suo lavoro in ufficio. La giovane si lascerà convincere e si ripresenterà sul posto di lavoro proprio il giorno in cui anche Baris avrà deciso di tornare al lavoro. Le cose tra loro però non andranno bene, perché entrambi saranno sconvolti da quanto accaduto.

Zeynep conoscerà Nesrin, ma ignorerà quale sia la vera identità della nuova arrivata. Si tratterà infatti di sua sorella, andata via di casa quando lei era ancora piccola.

Per sapere qualcosa di più su questa vicenda, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni settimanali My Home My Destiny per il momento terminano qui. Per conoscere tutte le news sulla vostra soap preferita e rimanere sempre aggiornati sulle notizie del mondo dello spettacolo, vi invitiamo a seguirci.