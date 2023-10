La seconda stagione di My Home My Destiny – che dal 4 settembre si è “trasferita” sulla piattaforma Mediaset Infinity – continua a riscuotere un grande successo di pubblico. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, viene resa disponibile una nuova puntata. Scopriamo insieme cosa accadrà negli episodi settimanali dal 7 al 13 ottobre.

Spoiler My Home My Destiny: il matrimonio di Nuh e Cemile

Nelle prossime puntate inedite che andranno in onda nella settimana dal 7 al 13 ottobre assisteremo al matrimonio tra Nuh e Cemile. La storyline tra il miglior amico e la sorella di Mehdi avrà quindi un lieto fine. Sebbene la relazione segreta tra i due sia iniziata sotto una cattiva stella, ed entrambi abbiano dovuto lottare contro l’ostilità di Mehdi e di sua sorella Mujgan, l’epilogo per la coppia sarà quello sognato.

Proprio in occasione delle nozze Mehdi progetterà una sorpresa per Zeynep, che però non verrà accettata come l’uomo aveva sperato. Il meccanico sorprenderà Zeynep con un bacio appassionato, ma lei – ancora su tutte le furie per come l’ex marito si è comportato – non solo gli dirà chiaramente di non baciarla mai più, ma si rifiuterà di incontrarlo quando lui proverà a darle un appuntamento. Nonostante questo Mehdi sarà convinto più che mai che tra lui e Zeynep non sia ancora tutto perduto.

Spoiler My Home My Destiny al 13 ottobre

Mehdi – nonostante il divorzio da Zeynep – non la perderà comunque d’occhio e spererà in cuor suo di poter tornare a stringerla tra le sue braccia. Intento a fare di tutto per riconquistare la ex, l’uomo respingerà anche il corteggiamento di Nazli.

Da parte sua anche Zeynep non ha mai smesso di amare Mehdi, tanto da provare una fitta di gelosia nel vedere l’uomo con Benal. Per superare la grande delusione, la giovane donna ha potuto contare sul conforto dell’amica Emine. Zeynep ha voluto anche tenersi sempre informata sulle vicende dell’uomo, e ha scoperto che Mehdi ha messo in vendita l’officina.

Per sapere qualcosa di più su questa vicenda, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni settimanali My Home My Destiny per il momento terminano qui. Per conoscere tutte le news sulla vostra soap preferita vi invitiamo a seguirci.