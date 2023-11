La seconda stagione della soap turca My Home My Destiny – che dal 4 settembre si è “trasferita” sulla piattaforma Mediaset Infinity – continua a riscuotere un grande successo di pubblico. Dopo aver conquistato i telespettatori di Canale 5 si presenta puntuale all’appuntamento quotidiano nella piattaforma gratuita Mediaset Infinity. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, viene resa disponibile una nuova puntata in streaming. Scopriamo insieme cosa accadrà negli episodi settimanali dal 4 al 10 novembre.

Spoiler My Home My Destiny: Mehdi vede la foto di sua figlia

Nel corso delle prossime puntate della soap turca in onda vedremo Mehdi ricevere la visita di Benal, Cemile e Nuh. L’uomo – che si trova in carcere – soffre molto per la lontananza della sua famiglia. Le tre donne gli fanno una sorpresa mostrandogli una foto che ritrae sua figlia. Vedere il volto della piccola fa cambiare completamente l’umore di Mehdi.

Spoiler My Home My Destiny al 10 novembre

Nel corso della settimana dal 4 al 10 novembre assisteremo anche all’arrivo di Ali Riza, uno zio di Baris e Savas. L’arrivo dell’uomo finisce per creare scompiglio tra i due fratelli.

Baris ha la febbre molto alta, ma si rifiuta di farsi vedere da un medico e prendere medicinali. Quando Zeynep viene a sapere da Nermin la situazione, si reca dall’avvocato con la speranza di fargli cambiare idea. I momenti di apprensione per Zeynep proseguono, e la giovane ben presto viene informata che anche Mehdi ha seri problemi di salute. L’uomo viene trasportato dalla sua cella in ospedale, e lei decide di recarsi a trovarlo. Mentre sta raggiungendo la camera in cui si trova l’uomo però, viene fermata da un’infermiera che urla che il cuore di Mehdi si è fermato. Mehdi è veramente morto?

Fortunatamente no. L’emergenza rientra e presto il giovane viene dimesso dall’ospedale. Quando gli agenti lo riportano in prigione però, Mehdi ha una sorpresa: è stato trasferito in un’altra cella. La novità non piace affatto a Mahdi.

Per sapere qualcosa di più su questa vicenda, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni settimanali My Home My Destiny per il momento terminano qui. Per conoscere tutte le news sulla vostra soap preferita vi invitiamo a seguirci.