La seconda stagione di My Home My Destiny – che dal 4 settembre viene trasmessa sulla piattaforma Mediaset Infinity – continua a riscuotere un grande successo di pubblico. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, viene resa disponibile una nuova puntata. Scopriamo insieme cosa accadrà negli episodi settimanali dal 23 al 29 settembre.

Spoiler My Home My Destiny: Zeynep “prigioniera” in casa

Le nuove puntate inedite My Home My Destiny – disponibili la prossima settimana sulla piattaforma online Mediaset Infinity – saranno incentrate sulla “reclusione” di Zeynep. La giovane continua infatti a essere tenuta chiusa in casa da Mehdi, che le impedisce di uscire anche per recarsi al lavoro. Questa situazione si fa sempre più insostenibile per la giovane, e la spinge a prendere una importante decisione.

Zeynep vuole il divorzio nelle prossime puntate My Home My Destiny

Dopo vari tentativi Zeynep riesce a uscire di casa e si reca di corsa da Mehdi. Furiosa per il comportamento del marito, la donna gli comunica che intende chiedere il divorzio. Le parole di Zeynep colpiscono duramente l’uomo, che inizia a riflettere e pentirsi dell’errore commesso.

Dopo aver parlato con il marito, Zeynep inizia a cercare una casa in cui trasferirsi. Aiutata da Sakine e Sultan inizia a visionare diversi appartamenti, fino a quando trova quello perfetto per lei. Entusiasta Zeynep fa un’offerta al proprietario, ma ci rimane molto male quando lui le dice che non intende affittare la casa a una donna che vive da sola.

A questo punto alla donna non rimane che tornare a casa da Mehdi.

My Home My Destiny, cos’altro accade?

Mentre Mehdi e Zeynep sono alle prese con seri problemi che mettono in crisi il loro matrimonio, una nuova love story si prepara a vedere la luce. Si tratta di quella tra Nuh e Camile, che continuano a vedersi di nascosto. Durante una delle loro uscite clandestine, l’uomo chiede alla giovane di sposarlo. Cosa risponderà lei?

Per saperlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni settimanali My Home My Destiny per il momento terminano qui. Per conoscere gli esiti della love story tra Nuh e Camile, e l’evolversi della situazione tra Mehdi e Zeynep, vi invitiamo a seguirci.