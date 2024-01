La seconda stagione della soap turca My Home My Destiny continua a riscuotere un grande successo di pubblico. Dopo aver conquistato i telespettatori di Canale 5 la soap turca con Demet Özdemir – giunta alla sua seconda stagione – si presenta puntuale all’appuntamento quotidiano nella piattaforma gratuita Mediaset Infinity. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, viene resa disponibile una nuova puntata in streaming. Scopriamo insieme cosa accadrà negli episodi settimanali dal 20 al 26 gennaio 2024.

Anticipazioni settimanali My Home My Destiny: Baris fa una scoperta sconcertante

Nelle prossime puntate My Home my Destiny Baris farà una scoperta sorprendente. Tutto avrà inizio quando l’avvocato avrà modo di ascoltare una conversazione tra la futura moglie e Nesrin, dalla quale emergerà che la donna si sarà stancata di lui a pochi giorni dal matrimonio.

Poco dopo tuttavia sarà proprio Nesrin a portare alla figlia il velo da sposa da provare, e il momento susciterà l’ammirazione di Sakine, Sultan ed Emine.

Ma saranno davvero tutti entusiasti per l’imminente matrimonio? Nelle rispettive case dei futuri sposi si respirerà un’aria di gioia, soprattutto tra le donne delle due famiglie. Tuttavia non proprio tutte saranno entusiasti per il momento magico che sta per coronare il sogno d’amore tra Baris e Zeynep. C’è anche qualcuno che non si rallegrerà affatto, come Sakine.

Spoiler My Home My Destiny al 26 gennaio: Meltem arrestata

Un nuovo colpo di scena arriverà quando la polizia scoprirà il piano di Tarik, Nesrin e Meltem. Proprio per quest’ultima scatteranno le manette, e Nesrin – venuta a conoscenza dell’incarcerazione della sua complice – non potrà fare altro che tornare in Germania.

I sospetti di Baris sul terzetto si riveleranno infatti fondati, e l’arresto di Meltem sembrerà porre fine ai loro loschi piani. Sarà davvero così? Baris e Zeynep continueranno a portare avanti i preparativi delle loro imminenti nozze ignari di ciò che starà per succedere loro.

Per sapere qualcosa di più su questa vicenda, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni settimanali My Home My Destiny per il momento terminano qui. Per conoscere tutte le news sulla vostra soap preferita e rimanere sempre aggiornati sulle notizie del mondo dello spettacolo, vi invitiamo a seguirci.