La seconda stagione della soap turca My Home My Destiny – che dal 4 settembre si è “trasferita” sulla piattaforma Mediaset Infinity – continua a riscuotere un grande successo di pubblico. Dopo aver conquistato i telespettatori di Canale 5 si presenta puntuale all’appuntamento quotidiano nella piattaforma gratuita Mediaset Infinity. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, viene resa disponibile una nuova puntata in streaming. Scopriamo insieme cosa accadrà negli episodi settimanali dal 18 al 24 novembre.

Spoiler My Home My Destiny: Mehdi scarcerato

Nelle prossime puntate inedite – in onda dal 18 al 24 novembre – vedremo Mehdi Karaca tornare in libertà, grazie all’intervento di Savas ed Emine. I due infatti racimoleranno i soldi necessari per scagionarlo e farlo uscire.

Subito dopo aver pagato la somma necessaria per far tornare Mehdi in libertà, Nermin acquisterà delle borse molto costose per la moglie. Sultan farà i salti di gioia appena riceverà i regali, senza sospettare minimamente di poter andare incontro a delle serie conseguenze.

Spoiler My Home My Destiny al 24 novembre

L’ex moglie di Mehdi Zeynep si avvicinerà sempre più a Baris. L’intesa tra la donna e il suo datore di lavoro sarà sempre più evidente. A un certo punto però tra l’avvocato e la sua assistita ci sarà uno screzio, quando lui scoprirà che Zeynep si sarà occupata del caso di Mehdi senza consultarsi con lui. L’avvocato farà fatica ad accettare il fatto che Zeynep – insieme a Nuh, Cemile e Benal – abbia organizzao la difesa in aula per Mehdi a sua insaputa.

Zeynep si confiderà con Sultan ed Emine – raccontando loro gli screzi con Baris – quando la inviteranno a cena fuori con l’obiettivo di farle trascorrere una serata spensierata.

Per sapere qualcosa di più su questa vicenda, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni settimanali My Home My Destiny per il momento terminano qui. Per conoscere tutte le news sulla vostra soap preferita vi invitiamo a seguirci.