La seconda stagione della soap turca My Home My Destiny continua a riscuotere un grande successo di pubblico. Dopo aver conquistato i telespettatori di Canale 5 la soap turca con Demet Özdemir – giunta alla sua seconda stagione – si presenta puntuale all’appuntamento quotidiano nella piattaforma gratuita Mediaset Infinity. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, viene resa disponibile una nuova puntata in streaming. Scopriamo insieme cosa accadrà negli episodi settimanali dal 13 al 19 gennaio 2024.

Spoiler My Home My Destiny: Zeynep pronta a voltare pagina

Nelle prossime puntate inedite – in onda dal 13 al 19 gennaio 2024 – vedremo i protagonisti ancora scossi per gli eventi sconvolgenti della settimana precedente. Tuttavia Zeynep sarà pronta a voltare pagina con il suo ingresso nel mondo degli affari insieme alla madre Nermin e alla sua azienda tessile.

Tutto ciò sarà possibile anche grazie all’incontro di successo avuto con Tarik.

Quando per Zeynep arriverà il momento di tenere la sua prima riunione aziendale davanti al consiglio direttivo, la giovane presenterà Tarik e Baris, dimostrandosi subito decisa su quello che sarà il corso della Lotus.

Spoiler My Home My Destiny al 19 gennaio: Zeynep decisa a sposare Baris

La decisione di Zeynep di sposare Baris arriverà come un fulmine a ciel sereno. La ragazza vorrà accellerare le pratiche burocratiche, e convolare a nozze con l’avvocato prima possibile. Lui – inizialmente molto felice per la decisione di Zeynep – avrà modo di ascoltare più tardi una conversazione della giovane e scoprirà quali sono le vere ragioni che l’hanno spinta a organizzare la cerimonia in fretta.

Nel frattempo Sakine e Sultan faranno un sopralluogo insieme ad Ali Riza nel cantiere di quello che sarà il nuovo ristorante, rimanendo molto felici dai progressi fatti in così poco tempo. Quando Tarik inviterà a cena Nermin, la donna sarà costretta a declinare l’invito perché avrà già preso un impegno. Nermin dovrà infatti presenziare alla cena di degustazione del ristorante in vista dell’imminente apertura.

Per sapere qualcosa di più su questa vicenda, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni settimanali My Home My Destiny per il momento terminano qui. Per conoscere tutte le news sulla vostra soap preferita e rimanere sempre aggiornati sulle notizie del mondo dello spettacolo, vi invitiamo a seguirci.