La seconda stagione della soap turca My Home My Destiny – che dal 4 settembre si è “trasferita” sulla piattaforma Mediaset Infinity – continua a riscuotere un grande successo di pubblico. Dopo aver conquistato i telespettatori di Canale 5 si presenta puntuale all’appuntamento quotidiano nella piattaforma gratuita Mediaset Infinity. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, viene resa disponibile una nuova puntata in streaming. Scopriamo insieme cosa accadrà negli episodi settimanali dal 28 ottobre al 3 novembre.

Spoiler My Home My Destiny: Zeynep sconvolta

Mehdi si darà alla fuga dopo aver rapito Zeynep. L’uomo cercherà di raggiungere l’unica persona di cui si fida, sua madre, che però si trova fuori Istanbul. Per Mehdi è lei l’unica persona che è l’unica persona che possa dargli il giusto consiglio su come affrontare la questione con Zeynep. La giovane farà di tutto per liberarsi, e riuscirà a ritrovare la libertà grazie all’intervento della polizia.

Tuttavia questa brutta esperienza lascerà il segno, e Zeynep sarà sconvolta dall’accaduto. La giovane resterà chiusa nella sua camera a piangere anche il giorno del suo compleanno, facendo così preoccupare Emine.

La migliore amica di Zeynep chiederà aiuto a Baris.

Spoiler My Home My Destiny al 3 novembre

Terminata la festa di compleanno, Baris si congederà con il fratello Savas. Quest’ultimo però prima di uscire – rivolgendosi a Sakine per invitarla a casa loro – si lascia sfuggire la parola “mamma”.

Zeynep cerccherà di tornare alla vita normale e deciderà che è giunto il momento di rientrare al lavoro. I suoi colleghi le organizzeranno una piccola festa a sorpresa. L’atmosfera si farà sempre più tesa quando in ufficio irromperà Bayram. L’arrivo dell’uomo finirà per rovinare la festa organizzata per Zeynep, visto che sarà del tutto fuori di sé per aver bevuto qualche bicchiere di troppo.

Cemile farà fatica a superare la morte di Mujgan e convincerà Benal a convolare a nozze con Mehdi. Visto che l’uomo è detenuto con l’accusa di aver rapito Zeynep, la cerimonia potrebbe svolgersi in carcere.

Per sapere qualcosa di più su questa vicenda, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni settimanali My Home My Destiny per il momento terminano qui. Per conoscere tutte le news sulla vostra soap preferita vi invitiamo a seguirci.