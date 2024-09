Una brutta sorpresa attende i fans della serie tv turca My Home my Destiny, che come di consueto oggi si collegheranno nella fascia pomeridiana per seguire le vicende dei loro beniamini. L’amata soap turca oggi non andrà in onda, continua a leggere e scopri di più.

My Home my Destiny sospesa su Canale 5, Perchè? Il motivo

Cambio programmazione per My home my destiny 2 a partire da oggi, lunedì 23 settembre 2024. L’appuntamento con la soap turca, che sta appassionando il pubblico di Canale 5, subirà delle modifiche dovute al ritorno del dating show Uomini & Donne.

Il programma ideato e condotto da Maria De Filippi andrà a occupare lo slot orario solitamente dedicato alle vicende di Zeynep e Mehdi, e pertanto l’amata soap turca non troverà più spazio nel pomeriggio di Canale 5.

Uomini e Donne prende il posto di My Home my Destiny 2

La dizi turca che narra le vicende di Zeynep ha avuto un destino decisamente “altalenante” su Canale 5, e dopo essere tornata a inizio estate con la seconda stagione tutti i giorni della settimana, era stata dapprima “ridotta” a episodi solo nel fine settimana, e poi era passata a una messa in onda feriale, senza più l’appuntamento del weekend.

Ora la serie TV viene “cancellata” per cedere il posto allo show di Maria De Filippi, che a partire da oggi riprende la sua consueta programmazione a partire dalle 14:45.

My Home my Destiny cancellata

Con la puntata andata in onda venerdì scorso, si è conclusa la messa in onda su Canale 5 della serie tv My Home my Destiny 2. Rimangono invece disponibili gli episodi della 1° e della 2° stagione sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Tornerà anche nel pomeriggio di Canale 5? Al momento sembra improbabile che la serie tv turca possa trovare spazio nella fascia pomeridiana Mediaset, visto che i vertici di Cologno Monzese hanno scelto di proseguire l’appuntamento con La Promessa, confermata nel palinsesto per tutta la stagione 2024/2025 con i nuovi episodi in prima visione assoluta.

Vi invitiamo a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità My Home my Destiny.