Tutto pronto per Musicultura 2023, il Festival della Canzone Popolare e d’Autore italiana che si svolge nella magnifica cornice dello Sferisterio di Macerata. Scopriamo insieme tutti gli ospiti, le anticipazioni e i vincitori della XXXIV edizione trasmessa in seconda serata su Rai2.

Musicultura 2023, ospiti e presentatori della XXXIV edizione

Giovedì 6 luglio 2023 in seconda serata su Rai2 appuntamento con la XXXIV edizione di Musicultura, il Festival della Canzone Popolare e d’Autore italiana, trasmesso in contemporanea anche nel mondo da Rai Italia. Il Festival, che ha come media partner la Rai, si tiene nelle Marche nella magica cornice Sferisterio di Macerata. Per l’edizione 2023 un duo tutto nuovo di presentatori. Si tratta di Flavio Insinna e Carolina Di Domenico, chiamati a presentare il prestigioso Festival della Canzone Popolare e d’Autore italiana.

Tantissimi gli ospiti che si avvicenderanno sul palcoscenico, tra cui segnaliamo: Simone Cristicchi e Amara, Fabio Concato, Paola Turci, Santi Francesi, Ermal Meta, Dardust. Con loro ci saranno anche i vincitori del concorso che in passato ha lanciato artisti e personaggi del calibro di: Gianmaria Testa, lo stesso Simone Cristicchi, Pacifico, Fabio Ilacqua, Mannarino, Margherita Vicario, La Rappresentante di Lista, Santi Francesi e tanti altri.

Musicultura 2023, tutti i vincitori

Ma chi sono i vincitori di Musicultura 2023? Il Festival si è concluso lo scorso 24 giugno a Macerata, ma la premiazione viene trasmessa in differita in seconda serata su Rai2. Durante la cerimonia sono stati assegnati i premi ai vincitori dell’edizione 2023 nominati dall’illustre Comitato Artistico di Garanzia di Musicultura. Ecco tutti i vincitori: Lamante, Santamarea, AmArti, Zic, Ilaria Argiolas, Cristiana Verardo, cecilia, Simone Matteuzzi.

La manifestazione durante la serata di consegna dei premi ha dato la possibilità a tutti gli spettatori, presenti allo Sferisterio di Macerata, di votare il vincitore assoluto della XXXIV edizione. Il programma, firmato da Matteo Catalano ed Ezio Nannipieri con la regia di Duccio Forzano e con Cristiano D’Agostini delegato Rai, vede anche la partecipazione di Rai Radio1, la radio ufficiale di Musicultura, che segue l’evento con Marcella Sullo, Duccio Pasqua e John Vignola. Completano e impreziosiscono il racconto della manifestazione RaiNews 24, Tgr Rai e RaiPlay Sound.

L’appuntamento con il meglio di Musicultura 2023 è per giovedì 6 luglio in seconda serata su Rai2.