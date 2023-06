Maria Esposito farà parte del Musical di Mare Fuori portando sul palco il suo personaggio, Rosa Ricci. La serie di successo targata Rai-Picomedia avrà infatti una trasposizione teatrale diretta da Alessandro Siani. In questi giorni sono in corso i provini dato che il cast sarà formato sia da attori e ballerini noti che da persone comuni. Vediamo insieme cosa sappiamo del Musical Mare Fuori e quali sono le tappe italiane del tour.

Musical Mare Fuori con ‘Rosa Ricci’ e altri attori della serie

Maria Esposito sarà la ‘Rosa Ricci’ anche in Mare Fuori il Musical. L’attrice, attraverso un video su Instagram, ha ufficializzato la sua partecipazione. Nel cast ci saranno anche altri due attori della serie i cui nomi saranno svelati nei prossimi giorni. Si parla insistentemente di Antonio Orefice (Totò nella fiction) e Giuseppe Pirozzi (Micciarella). Le coreografie sono di Marcello e Mommo Sacchetta, volto noto del programma ‘Amici’ di Maria De Filippi. Le scenografie di Roberto Crea e i costumi di Eleonora Rella.

Le tappe in Italia

Il musicale, diretto da Alessandro Siani e prodotto da Best Live ha scelto proprio Napoli per il suo debutto ufficiale: si parte dal 14 dicembre 2023 e fino al 14 gennaio dal Teatro Augusteo del capoluogo partenopeo. Dal 22 giugno sono già partite le prevendite per la tappa napoletana. I biglietti sono acquistabili sul sito di Ticketone per le date di Natale (25 dicembre) e Santo Stefano (26 dicembre) a Napoli e il costo è di 40 euro (galleria-poltroncine) e 51,50 euro (poltrona).

Il 20 e 21 gennaio 2024, il Musical Mare Fuori farà tappa al Teatro Duemila di Ragusa, dal 1 al 4 febbraio invece al Teatro Alfieri di Torino. Dal giorno di San Valentino, 14 febbraio, e fino al 18 il cast sarà al Teatro Arcimboldi di Milano e, a partire dal 23 febbraio, al Teatro Team di Bari. Le tappe nel mese di marzo prevedono dal primo al tre il Teatro Brancaccio di Roma e dal 15 al 17 il Teatro Europa di Bologna.