La grande musica italiana protagonista dei Palinsesti Mediaset 2024-2025. Durante la “Serata con la Stampa 2024” sono stati annunciati i programmi e gli eventi della prossima stagione televisiva di Mediaset. Tante novità in arrivo su Canale 5 con concerti, eventi e show musicali imperdibili!

Musica e concerti su Canale 5 in prime time con Il Volo e Laura Pausini

I Palinsesti Mediaset 2024-2025 celebrano la grande musica italiana con una serie di concerti ed eventi che si preannunciano imperdibili. In prima serata su Canale 5, infatti, spazio alla musica de Il Volo. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble hanno siglato e prolungato fino al 2026 un contratto con Mediaset per la messa in onda di tre prime serate entro la primavera del 2025 e 2026 e due concerti di Natale.

Non solo, in prima serata su Canale 5 arriva anche Laura Pausini con il suo ultimo tour mondiale conclusosi lo scorso aprile al Madison Square Garden di New York con una data sold out. Il Laura Pausini World Tour 2024 è stato un successo senza precedenti di critica e pubblico e ha segnato il ritorno live della cantante de “La solitudine” per festeggiare 30 anni di carriera. Un concerto in musica di circa 3 ore che ha visto la Pausini cantare in spagnolo, inglese, francese, portoghese ed italiano abbracciando i suoi fan arrivati da ogni parte del mondo radunano circa 450 mila persone durante tutte le date. Il concerto di Laura Pausini sarà disponibile in anteprima su Mediaset Infinity e poi in prime time su Canale 5.

Concerti e musica su Canale 5: arrivano anche Annalisa e Vasco Rossi

La stagione autunno – inverno dei Palinsesti Mediaset 2024 – 2025 ha in serbo altri tre eventi imperdibili con protagonisti tre artisti amatissimi dal pubblico italiano. Si parte con Annalisa, la regina del pop che ha infranto ogni record con le sue hit. Da “Bellissima” fino all’ultimo singolo “Sinceramente”, Annalisa ha spiccato letteralmente il volo conquistando le classifiche musicale e diventando la donna italiana più venduta dell’anno. Un successo sancito anche da un tour sold out nei palazzetti italiani e gli eventi all’Arena di Verona.

E ancora: in prima serata arrivano anche i Pooh con il tour “Amici per sempre” e il re del rock Vasco Rossi che ha infranto tutti i record con il suo ultimo tour negli stadio. Con le 7 date allo Stadio San Siro di Milano il Komandante ha raggiunto dal 1990 ad oggi oltre 2 milioni e mezzo spettatori. Infine due serate evento con la grande voce e musica di Andrea Bocelli che festeggia 30 anni di carriera in compagnia di tantissimi amici, colleghi ed ospiti. A presentare lo show è Michelle Hunziker.

Prime Time Canale 5 – Eventi 2024-2025

Ecco un recap con tutti i concerti e la musica che vedremo in prime time su Canale 5 da settembre: