La lunga notte degli MTV Video Music Awards 2023 ha consacrato, ancora una volta, Taylor Swift. La cantautrice è stata la vincitrice indiscussa degli MTV Vmas 2023 con 9 statuette vinte su 13 nomination. Ottimo risultato anche per i Maneskin vincitori del premio Best Video per il singolo “The Loneliest“.

MTV Vmas 2023, il trionfo di Taylor Swift e Maneskin

E’ calato il sipario sugli MTV Video Music Awards 2023, l’evento musicale svoltosi al Prudential Center di Newark, nel New Jersey, nella notte del 12 settembre 2023. Lo show musicale che premia i migliori videoclip musicali e canzoni degli ultimi 12 mesi è stato condotto per il secondo anno consecutivo da Nicki Minaj. Ma passiamo ai vincitori della 40esima edizione. Regina indiscussa è stata Taylor Swift che ha portato a casa 9 statuette su 13 nomination. La cantante, con un abito nero con tanto di spacco, ha ricevuto il premio per la canzone dell’anno “Anti-Hero” dalla boy band NSYNC.

“Adoro fare musica pop. Adoro realizzare video di musica pop – ha detto la Swift – Adoro sgattaiolare tra generi diversi. L’unica ragione per cui mi è permesso farlo è perché voi fan mi avete dato l’opportunità di farlo” – ha detto la cantautrice. Tra i vincitori della serata anche i Maneskin premiati con il Best Video per “The Loneliest“. La band italiana si è poi esibita sulle note del nuovo singolo “Honey (are u coming?” travolgendo il pubblico e la stessa Taylor Swift che ha mandato un bacio al performer italiano Damiano David. Ecco il video dell’esibizione dei Maneskin agli MTV Vmas 2023.



MTV Video Music Awards 2023, tutti i vincitori

Ecco tutti i vincitori della 40esima edizione degli MTV Video Music Awards 2023. Con 9 premi su 13 nomination la trionfatrice è stata Taylor Swift che ha portato a casa i premi: Artist of the Year, Album of the Year per Midnights, Show of the Summer, Video of the Year, Song of the Year, Best Pop e Best Visual Effects per Anti-Hero. Non solo, alla cantante anche i premi tecnici Best Direction e Best Cinematography.

Il premio K-pop, invece, è stato consegnato agli Stray Kids per il brano “S-Class”. Tra i vincitori anche Sean ‘Diddy’ Combs che ha ricevuto il Global Icon Award, mentre Shakira è stata premiata con Michael Jackson Video Vanguard Award. La popstar ha poi deliziato il pubblico con una performance live, a 17 anni di distanza dall’ultima volta agli MTV, con un best-of dei suoi successi: da Whenever, Wherever, She Wolf, Objection (Tango) fino a Hips Don’t Lie. Anche la conduttrice Nicki Minaj è stata premiata con il Best Hip-Hop per “Super Freaky Girl”, mentre SZA ha trionfato nella categoria “Best R&B” con “Shirt”. Tra i vincitori anche Rema & Selena Gomez con il singolo “Calm Down” nella categoria Best Afrobeats.

Durante la lunga diretta non sono mancate le esibizioni live: da Cardi B e Megan Thee Stallion a Demi Lovato che è tornata sul palcoscenico con un mushup dei suoi successi. Infine anche Doja Cat con un medley di brani dal suo ultimo album “Scarlet”.