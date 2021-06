Le anticipazioni della soap Mr Wrong – lezioni d’amore riguardanti la trama delle puntate dal 26 giugno al 2 luglio 2021 ci svelano che finalmente Ozgur e Ezgi faranno pace. Tornerà l’armonia tra i due piccioncini dopo un periodo di incomprensioni, anche grazie all’aiuto di Cansu, Denix, Levent e Ozan. Ma vediamo nel dettaglio cosa accadrà.

Mr. Wrong – lezioni d’amore, anticipazione trama puntate dal 26 giugno al 2 luglio 2021

Ad allontanare Ozgur e Ezgi sarà un equivoco nato durante la festa di compleanno per la giovane addetta alle pubbliche relazioni, organizzata dal dottor Serdar Ozturk. Durante i festeggiamenti Ozgur vedrà Serdar donare alla giovane un costosissimo collier. La ragazza però, che non avrà più alcun interesse per il ginecologo, rifiuterà il regalo.

Subito dopo Serdar noterà la presenza del ristoratore e, avvicinandosi a lui, gli suggerirà di tenersi lontano da Ezgi perché i suoi genitori non potrebbero mai accettare un signor sbagliato come lui. A quel punto l’Atasoy non potrà trattenersi e colpirà l’avversario con un pugno in faccia.

Ma in lui rimarrà la convinzione di essere stato solo usato da Ezgi per permetterle di avvicinarsi ancor più al ginecologo, per cui non ci penserà due volte a troncare la loro relazione. Ozgur rincarerà ulteriormente la dose chiedendo a Ezgi di non presentarsi più a lavorare a La Gabbia. Delusa dal comportamento di Ozgur la Inal farà così ritorno a Bursa, a casa della madre Nevin e del patrigno Unal.

Spoiler Mr Wrong – lezioni d’amore: Ozgur chiede perdono a Ezgi

Il soggiorno della giovane a Bursa però durerà poco. Ozgur, informato da Cansu e Deniz del fatto che la giovane ha rifiutato il costoso regalo di Serdar, si precipiterà da lei chiedendole perdono. Pace fatta? Non ancora…. A far riavvicinare i due piccioncini ci penseranno Cansu e Deniz, che con l’aiuto di Levent e Ozan, ricreeranno la sorpresa di compleanno che Ozgur aveva organizzato per Ezgi e faranno in modo che i due si incontrino sul posto. Dopo essersi chiariti trascorreranno una notte di passione, e al mattino Ezda confesserà a Ozgur che non intende comunque tornare a lavorare a La Gabbia perché ha trovato un nuovo impiego.

La proposta di lavoro a Istanbul che ha ricevuto è arrivata da Tolga. Ezgi ignorerà il fatto che si tratta del cugino dell’amato, da sempre impegnato a distruggere ogni progetto lavorativo di Ozgur. Sicuramente il fatto che proprio Tolga sia il nuovo capo di Ezgi fa temere che nuovi temporali stiano per abbattersi sulla coppia.

Sapranno affrontarli Ezgi e Ozgur? Per saperlo, cari amici lettori, vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Le nostre anticipazioni Mr. Wrong – lezioni d’amore per il momento terminano qui. Intanto qui potrete trovare tutte le puntate andate in onda su Canale 5 (canale 105 in HD) in replica streaming.

Vi ricordiamo che potete seguire la serie tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14,45 alle ore 15,38.