Finito Daydreamer andrà in onda, su Canale 5, nei pomeriggi dell’ammiraglia Mediaset della prossima estate, Mr Wrong – Lezioni d’amore con protagonista l’affascinante Can Yaman. Cosa accadrà nella nuova soap turca? Cosa di annunciano le anticipazioni per la settimana compresa fra il 31 maggio 2021 e il 4 giugno 2021, una settimana che ne segnerà anche il debutto in Italia? Ecco tutte le news in merito.

Mr. Wrong – Lezioni d’amore: il debutto su Canale 5

Cosa accadrà nelle prime puntate di Mr. Wrong – Lezioni d’amore? Ecco le anticipazioni delle puntate in onda dal 31 maggio al 4 giugno 2021 su Canale 5 nel primo pomeriggio. La soap girerà intorno ad una nuova storia d’amore e a delle lezioni che il personaggio interpretato da Can Yaman impartirà ad una avvenente vicina.

La protagonista della nuova soap, Ezgi organizzerà una festa a sorpresa per il compleanno del suo ragazzo. Peccato però che proprio in quell’occasione scoprirà che lui la tradisce. A distanza di tre mesi, sempre con la testa fra le nuvole perché concentrata sui suoi problemi, Ezgi avrà un incidente con l’auto aziendale e per questo motivo verrà licenziata. Come se non bastasse la giovane si ritroverà a litigare con il suo ex e a non aver nemmeno più un tetto sopra la testa. Cosa le accadrà?

Una serie di fortunati eventi la porteranno a incontrare e scontrarsi con Ozgur, il protagonista maschile della soap opera. In primis litigherà con lui per un taxi, poi se lo ritroverà come barman nel locale in cui si ubriacherà in attesa di amiche che non arriveranno mai ed infine lo incontrerà anche sul pianerottolo. Ozgur sarà, infatti, il vicino di casa di Cansu, colei che ha deciso di ospitare Ezgi dopo che l’ex l’ha cacciata.

Ezgi e Ozgur: un patto e una nuova vita

Dopo nuove vicissitudini Ezgi e Ozgur diventeranno amici e stringeranno un patto molto importante fra loro. Quale? Il bel barman si offrirà di aiutarla a conquistare il bel dottore impartendole lezioni d’amore. In questo modo Ezgi potrà far felice la madre che la vuole vedere sposata e conquistare il bel dottor Serdar.

Nel mentre Ozgur chiederà a Ezgi di accompagnarlo al matrimonio della sorella per far felice la sua di madre che, desidererebbe proprio, vederlo finalmente accasato.

Cos’altro accadrà? Pian piano i consigli di Ozgur faranno effetto. Ezgi riceverà un invito dal bel dottore. Ciò porterà anche a causa di qualche piccolo imprevisto, Ozgur ed Ezgi a litigare. Come finirà? Riusciranno ad andare al matrimonio insieme?