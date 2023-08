Manca poco alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia che si terrà dal 30 agosto al 9 settembre 2023. La manifestazione, diretta da Alberto Barbera, è giunta all’80esima edizione. Scopriamo insieme chi sarà la madrina che presenterà le giornate di apertura e chiusura.

L’attrice Caterina Murino è la madrina della Mostra del Cinema di Venezia, chi è

Caterina Murino nasce a Cagliari il 15 settembre del 1977 ed è stata scelta come madrina per la Mostra del Cinema di Venezia. Inizialmente il suo sogno era studiare medicina ma poi la sua carriera vira nel mondo dello spettacolo. Partecipa a Miss Italia nel 1997, classificandosi quinta. Due anni dopo, è una delle ‘letterine’ nella prima edizione di Passaparola condotto da Gerry Scotti. Parallelamente inizia a studiare recitazione presso il laboratorio teatrale della Scuola di Cinema e Teatro di Francesca De Sapio.

Negli anni 2000 decide di trasferirsi a Parigi e debutta a cinema grazie a Luis Sepulveda con Nowhere e nel 2004 la vediamo in ‘Il bandito corso’. Tra i ruoli più importanti vi è anche la Bond Girl di Daniel Craig, nel ruolo di Solange, nel film ‘Casinò Royale’. Per la televisione, recita in alcune fiction di successo come ‘Le ragazze di Miss Italia’ di Dino Risi, ‘Don Matteo’ ‘Donne Assassine’, ‘Chi salverà le rose?’, ‘Orgoglio e Pregiudizio’ e ‘L’Isola di Pietro’. Ha un ruolo da protagonista in ‘Il seme della discordia’ e posa anche per Playboy.

In questi mesi è alle prese con le riprese del film ‘The Opera!’ per la regia di Davide Livermore, con Vincent Cassel e Rossy De Palma.

Non si sa molto sulla sua vita privata. Caterina Murino è stata fidanzata per alcuni anni con il calciatore Giuseppe Pancaro e poi con un medico australiano di nome David. Negli ultimi anni è stata vicino a Edouard Rigaud, un avvocato di origini francese.

Caterina Murino instagram

L’account instagram di Caterina Murino è @caterina_murino_official e conta circa 80 mila follower. L’attrice è anche ambasciatrice Amref e impegnata per la salvaguardia degli animali. Sui social compare in selfie al mare e sui principali set dove ha lavorato.