La notizia che fosse morto Pippo Baudo ha sconvolto e scosso l’intero mondo dello spettacolo italiano. A Roma, per l’ultimo saluti prima delle esequie pubbliche in Sicilia, si sono raccolti molti personaggi noti del mondo della tv, tra di essi anche l’amatissimo conduttore Carlo Conti che ha sottolineato che secondo lui: “Si è spento il mondo della tv” e ha specificato di non sentirsi l’erede di Baudo perché: “Pippo Baudo non ha eredi“.

Il ricordo di Carlo Conti: l’intervista

Cosa ha pensato quando ha appreso della morte di Pippo Baudo?

Ho detto, si è spenta la tv, personalmente si è spento un faro, un punto di riferimento importantissimo, però in qualche modo è uno di quei personaggi che passano alla storia, quindi non ci lasceranno mai per tutto quello che ci ha regalato. Soprattutto è stato un grande esempio per trasformare il presentatore in conduttore, cioè in quello che, nello stesso tempo, detta i tempi del programma televisivo. Uno dei primi e forse il primo.

Diventi il suo erede?

No, non esistono eredi. Impossibili essere eredi, Baudo non ha eredi. E’ troppo grande.

Baudo diceva che tu gli hai rubato un po’ di cose perché lo stavi ad osservare attimo per attimo sui vari movimenti e sul modo di essere.

Sì, quando mi dicevano che baudeggiavo, mi facevano il più grande complimento, era come dire a un calciatore che ha battuto una punizione come Maradona, quindi per me è sempre stato un motivo di orgoglio.

L’Ariston ha annunciato che intitolerà il camerino principale a Pippo Baudo questa mattina

Per me sarà un onore allora entrare in quel camerino.

Ma tu farai un premio a Sanremo?

No, ancora è troppo presto, l’abbiamo sempre ricordato ogni anno, figuriamoci quest’anno che sarà il primo festival senza Pippo.

Che eredità lascia Pippo Baudo?

Lascia l’insegnamento di fare una tv garbata, corretta, nel rispetto dei tuoi spettatori.

Il video con l’intervista completa

domande a cura di Giulia Bertollini