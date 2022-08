E’ morto Piero Angela. A dare il triste annuncio, con poche parole e grande eleganza, è stato il figlio Alberto Angela che su Instagram ha postato una foto del padre e scritto: “Buon viaggio papà!”. Un saluto dolce, pronto a racchiudere tutto l’amore del loro straordinario legame. Subito tra i commenti si è scatenato l’affetto dei fan che hanno appreso con tanta tristezza tale notizia. Perdiamo un grande divulgatore scientifico, un bravissimo conduttore, un uomo di grande cultura che sapeva parlare alle masse.

Morto Piero Angela: l’annuncio di Alberto Angela su Instagram

Piero Angela, famoso e stimato conduttore e divulgatore scientifico, si è spento nella notte tra il 12 e il 13 agosto. Nato a Torino il 22 dicembre 1928, aveva, all’età di 93 anni, da poco celebrato i suoi 70 anni di onorata carriera in Rai.

A confermare la triste notizia è stato il figlio Alberto con un post su Instagram.

Figlio di Carlo – nominato Giusto tra le nazioni per aver salvato numerosi cittadini ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale – Piero Angela ha coltivato sin da piccolo la passione per l’arte, la musica e la scienza.

Nel 1954 ha iniziato il suo primo lavoro nell’ambito giornalistico presso il Giornale Radio. Per la Rai è stato in primis corrispondente da Parigi e poi conduttore. Fu lui, nel 1968, da dare il via alla prima edizione del Telegiornale Nazionale delle 13:30.

La sua carriera come divulgatore scientifico ha preso il via negli anni 70 grazie alla trasmissione Destinazione Uomo. Solo nel 1980 è sopraggiunto Quark e poi SuperQuark.

Tanti i successi anche con: Il pianeta dei dinosauri, Viaggio nel cosmo e Ulisse – il piacere della scoperta.

Nella vita privata Piero Angela ha vissuto un grande amore. Da giovanissimo si è legato alla moglie Margherita Pastore. Fu lui a ribadire, in una intervista: “Ho avuto un colpo di fulmine, ma è accaduto in un’epoca nella quale ci si dava ancora del lei. L’ho conosciuta alla festa di un’amica, lei aveva 18 anni e io 24, mi sono messo a suonare il pianoforte e ci siamo innamorati”.

Da questo grande amore sono nati due figli: Alberto e Christine e poi sono sopraggiunti tre nipoti: Edoardo, Alessandro e Riccardo.

Oltre alle varie lauree ad honorem, Piero Angela nel 2004 è stato insignito del titolo di Grande Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana e nel 2021 del titolo di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

La lettera di saluto a SuperQuark

Sulle pagine social del programma SuperQuark è stata riproposta una lettera di saluti dell’amatissimo conduttore. Nel post si legge:

“Cari amici, mi spiace non essere più con voi dopo 70 anni assieme. Ma anche la natura ha i suoi ritmi. Sono stati anni per me molto stimolanti che mi hanno portato a conoscere il mondo e la natura umana”

Nel post si legge ancora: “Grazie alla scienza e a un metodo che permette di affrontare i problemi in modo razionale ma al tempo stesso umano. Malgrado una lunga malattia sono riuscito a portare a termine tutte le mie trasmissioni e i miei progetti“.

Per concludere il giornalista dice: “È stata un’avventura straordinaria, vissuta intensamente e resa possibile grazie alla collaborazione di un grande gruppo di autori, collaboratori, tecnici e scienziati. A mia volta, ho cercato di raccontare quello che ho imparato”.

L’ultimo messaggio? Un invito a tutti a fare del proprio meglio per il nostro futuro: “Carissimi tutti, penso di aver fatto la mia parte. Cercate di fare anche voi la vostra per questo nostro difficile Paese“.