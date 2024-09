La morte di Luca Giurato, sopraggiunta all’età di 84 anni mentre si trovava in vacanza con la moglie Daniela Vergara, è stato un colpo al cuore per tutto il mondo dell’informazione e dello spettacolo. Tra i tanti ricordi quello di Mara Venier, amica e collega di lunga data che tante esperienze ha condiviso con lui fuori e dentro la tv.

Mara Venier: “Luca Giurato morto? Il mio primo istinto è stato quello di chiamarlo al cellulare”

Quando la notizia “morto Luca Giurato” è cominciata a trapelare in rete, battuta dai quotidiani italiani, Mara Venier non ci ha creduto o almeno ha sperato fosse la solita bufala che spesso circola in rete. «Il mio primo istinto è stato quello di chiamarlo subito al suo cellulare» – è stata la prima cosa fatta dalla conduttrice di Domenica In quando ha letto della morte del collega. Distrutta dal dolore, la Venier ha sperato che dall’altra parte del telefono la rispondesse proprio Luca Giurato, ma in realtà non è andata così.

«Mi ha risposto Daniela, sua moglie, e mi ha detto ‘sì, è vero’. Di Luca dovrei dire talmente tante cose, ma la prima è che io devo a lui la mia conduzione a Domenica In. È lui che mi aveva visto in un programma di Rispoli e disse ‘voglio quella ragazza con le gambe belle’. Ci siamo visti ad una cena, dove lui era con Daniela e io con Renzo Arbore e fu lui che mi ha segnalato ai dirigenti Rai che poi mi hanno chiamata» – ha detto a Il Messaggero.

Mara Venier e il rapporto con Luca Giurato: “un’amicizia profonda”

Da quel momento tra Mara Venier e Luca Giurato è nata una profonda amicizia fatta di risate interminabili e momenti indelebili custoditi nel cuore. «Un’amicizia profonda. Di tante risate, ma anche di tanti momenti profondi dove parlavamo della nostra vita» – ha detto con la voce rotta dall’emozione la conduttrice che aveva sentito Giurato qualche mese fa – «l’avevo sentito qualche mese fa e l’avevo invitato a Domenica In, ma lui mi aveva detto che non aveva più voglia».

Tra i due c’è sempre stata tanta riconoscenza, stima ed affetto profondo e la Venier l’ha fortemente voluto a L’Isola dei Famosi di Simona Ventura come opinionista. «Lo volli quando feci l’opinionista all’Isola dei Famosi, dissi ‘lo faccio solo se viene Luca’, e Simona Ventura riuscì a convincerlo, così lo facemmo insieme» – ricorda la zia Marra che per definire l’amico Luca ha detto – «era un signore. Un uomo dalla sensibilità particolare. Mi sono divertita così tanto con lui».