Si è spento nella notte tra il 14 e il 15 agosto Gianfranco D’Angelo. Attore, comico, cantante, imitatore e cabarettista ha recitato in molti film, in televisione e a teatro. Tra i programmi di successo ricordiamo Drive In e, più recentemente, Striscia la Notizia. Gianfranco D’Angelo era stato ricoverato, alcuni giorni fa, al Policlinico Gemelli di Roma dove è morto dopo una breve malattia. Fra quattro giorni, il 19 agosto, avrebbe compiuto 85 anni.

Gianfranco D’Angelo: una carriera al fianco di molti vip

Dopo aver svolto diverse professioni, l’attore romano debutta in RAI agli inizi degli Anni Settanta. Apparso al fianco di diversi personaggi dello spettacolo di punta, come Sandra Milo e Raffaella Carrà (lo ricordiamo nella mitica trasmissione Milleluci), entra a far parte del cast del Bagaglino con Pippo Franco.

Nel 1983 è stato uno dei protagonisti del mitico programma Drive In, dove con il suo personaggio Has Fidanken ha tenuto davanti agli schermi e fatto ridere migliaia di spettatori. Qualche anno dopo è stato scelto da Antonio Ricci per la prima edizione di Striscia la Notizia, il TG satirico di Canale5, insieme a Ezio Greggio. Nel 2019 appare nel film “W gli sposi“, diretto da Valerio Zanoli.

Non si tratta certo della sua prima interpretazione cinematografica. L’attore aveva già recitato al fianco di Lino Banfi, Renzo Montagnani e Alvaro Vitali nel filone che ha visto le varie dottoresse e liceali interpretate da Edwige Fenech, Gloria Guida e Lilli Carati.

La notizia della sua morte è stata diffusa dal suo ufficio stampa poche ore fa. Nella nota non viene specificata la causa della morte Gianfranco D’Angelo (si parla solo di una breve malattia).

Gianfranco D’Angelo lascia due figlie, Daniela e Simona nate dal suo matrimonio con Anna Maria, entrambe attrici. Con le figlie aveva condotto una trasmissione di cucina, Locanda D’Angelo, nel 2010.

La standing ovation per Gianfranco D’Angelo ai Telegatti 1985

