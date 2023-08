Lutto nel mondo dello spettacolo per la scomparsa di Alessandro Alessandro. Il pianista era un volto noto della televisione dato che aveva suonato all’interno del “Maurizio Costanzo Show“. L’uomo si è spento all’età di 62 anni, dopo una malattia durata alcuni anni. Ripercorriamo insieme la sua carriera di musicista.

Morto Alessandro Alessandro, fu il pianista del ‘Maurizio Costanzo Show’

Il maestro Alessandro Alessandro aveva lavorato in tv in diverse trasmissioni. Da ragazzo, si era trasferito a Roma e aveva fatto esperienza in un piano bar suonando per i clienti. Il musicista era nato a Roscigno, in provincia di Salerno, ma aveva cercato fortuna nella Capitale. Sul finire degli anni ’80 aveva fatto parte di ‘Agenzia Matrimoniale‘. Il programma, condotto da Marta Flavi e nell’ultima edizione da Barbara D’Urso, si avvaleva del suo accompagnamento musicale. Ma la popolarità arriva con il ‘Maurizio Costanzo Show‘ dove nel 1984 fu chiamato per sostituire temporaneamente Franco Bracardi. Ruolo che poi ricoprì anche in seguito.

Negli ultimi anni aveva partecipato a “G Day” con Geppy Cucciari. Nella sua carriera, Alessandro Alessandro poteva vantare diverse collaborazioni con nomi importanti che hanno fatto la storia della musica italiana come Lucio Dalla, Pino Daniele, Renato Zero e Antonello Venditti.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Alessandro Alessandro era sposato con la giornalista del Tg1 Cristina Guerra. I due hanno tre figli gemelli: Luca, Gabriele e Carlo.

Il post di Marta Flavi

Marta Flavi è stata alla conduzione di ‘Agenzia Matrimoniale’ per sei edizioni, dal 1988 al 1995 su Canale 5 ed in seguito su Rete 4. Qui ha conosciuto Alessandro Alessandro a cui ha dedicato un toccante post sul suo profilo instagram.

Queste le sue parole:

“Proprio adesso ho saputo che Alessandro non c’è più. Amico mio ti ho voluto molto bene e tu ne hai voluto a me. Temevo questa notizia ed e’arrivata. Hai lottato come un guerriero e sei stato fortissimo. Hai sempre dato a noi tutti il tuo sorriso è la tua positività. Mi mancherai moltissimo, le nostre telefonate quotidiane le tue battute le risate. Riposa in pace tesoro“.