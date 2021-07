La morte di Raffaella Carrà ha letteralmente lasciato senza parole il mondo della tv e i tanti stimatori dell’artista. Una morte improvvisa quella della Carrà che, come di consueto succede per i grandi artisti, prevede delle modifiche ai palinsesti televisivi nella programmazione tv delle prossime ore e dei prossimi giorni. Andiamo a vedere come cambia la programmazione tv e come verrà ricordata Raffaella Carrà nelle prossime ore dalle maggiori reti televisive.

Morte Raffaella Carrà: cambia la programmazione tv

In ricordo di Raffaella Carrà, scomparsa oggi dopo una lunga malattia, Rai e Mediaset modificano la propria programmazione tv di oggi 5 luglio 2021 mandando in onda diversi omaggi dedicati alla grande artista.

La programmazione Rai

Su Rai 1 alle ore 20.30 andrà in onda uno speciale Techetechete dal titolo “Tutti pazzi per Raffaella”. A seguire, alle ore 21.30 una prima serata tutta dedicata alla Carrà con la messa in onda della prima puntata di “Carramba Che Sorpresa” trasmessa il 21 dicembre 1995.

Anche Rai Play omaggerà la Carrà con un’intervista rilasciata a Fabio Fazio a “Che Tempo Che Fa” nell’edizione 2018/19 su Rai 1. Seguirà poi lo storico Tuca tuca con l’indimenticabile Alberto Sordi, Prisencolinensinainciusol da Milleluci ed altri ricordi che raccontano la vita professionale dell’artista.

Morte Raffaella Carrà: la programmazione Mediaset

Anche Mediaset ricorda Raffaella Carrà con uno Speciale TG5 che andrà in onda in seconda serata. Un raccolto della carriera della grande artista italiana scomparsa, con le esibizioni, le interviste e le canzoni che l’hanno resa un mito immortale. Al momento non è previsto lo spostamento di Temptation Island in programma questa sera su Canale 5.

Previsto per domani martedì 6 luglio 2021 l’omaggio di Rete 4, che sceglie di dedicare a Raffaella Carrà la messa in onda di due dei suoi film tra i più celebri. In prima serata andrà in onda il film “Sette eroiche carogne” a seguire in seconda serata il film “Professione bigamo”.

Sicuramente nei prossimi giorni andranno in onda altri omaggi da parte di diverse reti della tv italiana in ricordo della grande Raffaella Carrà scomparsa oggi all’età di 78 anni dopo una lunga malattia che la Carrà ha vissuto in silenzio proprio per il grande amore per il suo pubblico.