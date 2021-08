E’ morta nella notte Nicoletta Orsomando. La storica e più amata delle Signorine buonasera della Rai si è spenta a Roma all’età di 92 anni dopo una breve malattia. Ad annunciarlo fonte vicine alla famiglia. I funerali si terranno lunedì a partire dalle 10:15 nella Chiesa di Santa Maria in Trastevere.

Morta Nicoletta Orsomando: si è spenta una delle annunciatrici più amate

Nicoletta Orsomando è morta nella notte a Roma. La storica annunciatrice Rai si è spenta a 92 anni. A dare il triste annuncio sono state fonti vicine alla famiglia della donna. I funerali si terranno a Roma lunedì mattina a partire dalle 10:15.

La Orsomando, all’anagrafe Nicolina, nominata commendatore della Repubblica italiana dal 1947, era nata a Casapulla, in provincia di Caserta, l’11 gennaio 1929. Per anni, il suo volto, elegante e gentile, ha rassicurato gli italiani attraverso la televisione. Tutti ricordano infatti i suoi annunci. Il motivo? Dal 1953 al 1993 la Orsomando è stata una delle più amate Signorine Buonasera capace di raccontare a tutti i telespettatori come avrebbero trascorso la loro serata, in divano, davanti alla tv.

Gli esordi in tv: la carriera e la vita privata di Nicoletta Orsomando

La carriera di Nicoletta Orsomando iniziò nel lontano 22 ottobre del 1953. In quel giorno la signorina Buonasera fece il suo primo storico annuncio presentando una trasmissione per ragazzi e un documentario sull’Enciclopedia Britannica.

Un paio di anni dopo, con una carriera che prometteva grandi successi, la Orsomando convolò a nozze con il giornalista Roberto Rollino. Dall’unione nacque Federica. Il matrimonio non durò però a lungo.

Gentile, rassicurante, elegante, ma soprattutto unica per stile ed empatia. Nicoletta Orsomando ha tenuto compagnia ai telespettatori per oltre 40 anni divertendosi a sperimentare un po’ di tutto. Dal suo primo annuncio all’ultimo – avvenuto il 28 dicembre 1993 – la Orsomando si è divertita ad ampliare i suoi orizzonti passando da annunciatrice a conduttrice e opinionista. Successo dopo successo dunque nel 1956 ha condotto Cineselezione, una delle prime rubriche di cinema della TV italiana, nel 1957 ha presentato il Festival di Sanremo accanto a Nunzio Filogamo, Fiorella Mari e Marisa Allasio, nel 1966 invece è stata al timone di Un disco per l’estate.

Importanti anche le partecipazioni al cinema. La Orsomando, inoltre, nella sua carriera ricca di successi, vanta la partecipazione nel film comico intitolato Piccola posta, con fra i protagonisti Alberto Sordi e Franca Valeri. Da non dimenticare vi è inoltre il film intitolato Totò lascia o raddoppia? o Parenti serpenti.

Gli ultimi anni: da Fiorello a Lorella Cuccarini

Dopo aver svestito i panni di Signorina Buonasera, con l’ultimo annuncio nel 1993, Nicoletta Orsomando si è continuata a divertire prendendo parte a programmi tv di successo a fianco di volti storici.

Il 21 gennaio 2008 comparve su Rai 1 per presentare lo show Viva Radio2 Minuti, condotto da Fiorello. Il 23 settembre dello stesso anno partecipò a Tutti pazzi per la tele condotto da Antonella Clerici.

Nel 2010 prese parte al varietà di Rai 1 Insegnami a sognare, condotto da Pino Insegno mentre nel 2011 fu anche a Domenica In nel segmento condotto da Lorella Cuccarini.

Le parole di amici e colleghi: Pippo Baudo e l’omaggio di Rai Storia

A Ricordare Nicoletta Orsomando è stato in primis il famoso conduttore Pippo Baudo che ha detto: “Lei è stata la prima annunciatrice, era una donna molto dolce, molto semplice, una vera amica dello schermo. Le annunciatrici erano delle dive domestiche, avevano una camera fissa sui loro primi piani, senza cameraman. Arrivavano, si truccavano da sole e facevano gli annunci. Erano delle vere e proprie vestali del teleschermo“.

Su Twitter, invece, Simona Ventura ha scritto: “Per quelli che forse non la conoscevano è stata la prima annunciatrice a portarci dentro il magico mondo dei programmi televisivi! RIP Rosagentile e rassicurante volto TV della #Rai #NicolettaOrsomando“.

Sempre con un cinguettio Barbara d’Urso ha voluto omaggiare la Orsomando ricordando la sua infanzia: “È uno dei miei primi ricordi della tv di quando ero bambina… Un punto di riferimento, sempre cortese e sorridente… Con lei se ne va un altro pezzo della nostra storia…”