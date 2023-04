Si è spenta oggi la simpaticissima Anna Marcacci Brosio, ovvero la mamma del giornalista Paolo Brosio che aveva 102 anni. La donna era stata una star della tv e aveva fatto parte anche del cast fisso del programma Tv Rai, “Quelli che il Calcio”. Scopriamo nel dettaglio come è morta.

La mamma di Paolo Brosio si è spenta questa mattina: l’annuncio in diretta a Mattino Cinque da Federica Panicucci

La conduttrice Di Mattino Cinque, Federica Panicucci ha così dato l’annuncio della scomparsa della signora Brosio: “Nella notte, poche ora fa, è mancata la mamma di Paolo Brosio, Anna. La ricordiamo con affetto e mandiamo un abbraccio a Paolo”. Anche il sacerdote presente in studio si è espresso sull’accaduto: “Ho sentito Paolo ieri sera e mi ha chiesto di pregare. L’ho fatto con le suore di clausura e abbiamo pregato per Anna, ma soprattutto per Paolo perché Dio lo aiuti in questo momento”.

Anna Marcacci Brosio star della tv: è morta oggi all’età di 102 anni

Anna Marcacci Brosio, nata a Marina di Pisa, viveva con il figlio Paolo a Vittoria Appanna, in Versilia. da pochi giorni la signora era ricoverata alla clinica San Camillo di Forte dei Marmi per problemi di salute. Aveva festeggiato i 102 anni da poco e nulla lasciava presagire che invece sarebbe andata via.

Anna, era diventata una star della tv portata alla ribalta dallo stesso giornalista che l’aveva fatta inserire nel cast fisso del programma di Rai2 “Quelli che il calcio” trasformandola in una vera e propria star. Indubbiamente simpaticissima aveva la battuta sempre pronta e il suo sogno era vedere il “figlio sistemato”. In seguito avevano anche registrato alcuni spot pubblicitari diventati iconici.

Paolo Brosio ha ringraziato quanti gli sono stati vicini in questo momento attraverso una Soria Instagram in cui era con l’amata mamma. Nella storia Si legge:

“Paolo ringrazia tutti per la vicinanza per un momento di dolore come questo”