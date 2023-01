Il mondo del cinema in lutto per la morta di Gina Lollobrigida, attrice di grande talento e bellezza che ha lavorato con tutti i più grandi registi del Cinema Italiano: da Vittorio De Sica a Mario Monicelli. L’attrice aveva 95 anni e si è spenta oggi 16 gennaio 2023.

Morta Gina Lollobrigida, la “bersagliera” del cinema italiano, aveva 95 anni

È morta dunque la grandissima Gina Lollobrigida, chiamata anche “la Lollo”, o la Bersagliera per il famoso film di cui fu protagonista. La Lollobrigida diventa prima famosa all’estero con le partecipazioni in numerose pellicole: il successo in Italia arriva nel 1953 con il film “Pane, Amore e Fantasia”.

Il mondo del cinema piange la grande attrice, Gina Lollobrigida nata a Subiaco il 4 luglio 1927, aveva 95 anni. L’attrice aveva lavorato con i più importanti e più grandi registi al mondo, da Vittorio De Sica a Mario Monicelli ottenendo importanti riconoscimenti, tra i quali:

Un Golden Globe,

sette David di Donatello,

due Nastri d’argento.

Luigia Lollobrigida è nata a Subiaco il 4 luglio 1927, da una famiglia borghese ricca, ma ridotta in povertà per via dei bombardamenti alleati sulla sua regione. Ha un carattere forte, grande personalità, nonché una bellezza fuori dal comune. Così partecipa al concorso di Bellezza di Miss Italia nel 1947 dove arriva seconda ma conquista pubblico e giudici.

I primi passi al cinema e il successo all’estero di Gina Lollobrigida

Come abbiamo detto pocanzi, la Lollo diventa famosa prima all’estero e poi in Italia. L’attrice è l‘unica diva italiana (insieme ad Alida Valli) amata dai registi americani. Il primo successo personale è in Francia con il film “Fanfan la Tulipe” con Gerard Philipe nel 1952. Recita inoltre peri registi:

Rene Clair,

Alessandro Blasetti,

Mario Monicelli e Steno,

Mario Soldati-

Tornata in Italia lavora con Pietro Germi nel film “La città si difende” e con Carlo Lizzani nella pellicola “Achtung banditi”.

Morta Gina Lollobrigida: nella sua vita ha fatto pure la fotografa e la scultrice

Intanto Gina non si limita solo al Cinema ma insegue un’altra sua passione: diventare fotografa. La sua fame di vita la porta a cimentarsi anche come scultrice e con le sue mostre fa il giro del mondo.

La vita sentimentale travagliata di Gina Lollobrigida

La Lollobrigida si è sposata solamente una volta nel 1949 con il medico sloveno Milko Skofic da cui ebbe un figlio. Divorziò nel 1971 e a all’età di 90 anni, rivelò di essere stata vittima di violenza sessuale giovanissima e che questo dolore segnò irrimediabilmente tutta la sua vita.

Nel 2006 annunciò di voler sposare lo spagnolo Javier Rigau ben più giovane di lei, ma poi il matrimonio fu negato da entrambi e comunque annullato dalla Sacra Rota.